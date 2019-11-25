海軍部長突遭削職「內幕曝光」　美國防部怒查IS俘虜案…打臉川普先盯自家人

▲美國海豹部隊成員蓋拉個案，引發整個國防部、海軍部動盪。（圖／路透）

記者陳亭伃／綜合報導

美國海豹部成員蓋拉格（Edward Gallagher）過去因將一名伊斯蘭國(IS)的受傷俘虜割喉殺害，最後僅以輕罪名定罪，引發許多軍官不滿，認為他明顯犯了戰爭罪。然而美國總統川普力挺，讓原本降為上士的蓋拉格恢復軍階。當時仍為海軍部長的史賓塞（Richard Spencer）還曾表示，會繼續徹查。沒想到24日卻傳出遭到國防部長以「越級」為由開除。

根據《CNN》報導，縱使川普力挺蓋拉格，並恢復其軍階，但外界砲轟聲不斷，白宮消息認識指出，還是建議美國國防部繼續調查，五角大廈也表示，希望白宮不要介入軍事紀律措施，軍方即便有川普施壓，仍要公事公辦。據悉，蓋拉格當時在殺害IS俘虜後，甚至在遺體旁邊擺姿勢拍照，日前海軍部決議將蓋拉格踢出海豹隊。

此外《CNN》也提到，川普至今已經干預美國國防部對於3名現役軍人的判決，甚至無視於五角大廈的勸戒，這樣的舉動恐怕已經損害美國軍事司法系統與完整性。然而史賓塞在對白宮提出祕密審查計畫時，遭到國防部長埃斯柏（Mike Esper）開除，原因是「越級報告」同樣違反軍事紀律。

消息人士透露，事實上史賓塞提出讓蓋拉格帶著三叉戟退休，但表現上卻又提出要徹底調查的立場，「國防部高級官員表現出這樣的行為，讓我相當不安，史賓塞根本沒辦法在勝任職務，我只能祝福他」。