　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美政府推新華語頻道「力抗中國論述」！　專對年輕華人宣傳自由民主

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼美國政府推新華語頻道，希望增強對全球的影響力。圖為美國廣播公司衛星接收設備。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國政府推新華語頻道，希望增強對全球的影響力。圖為美國廣播公司衛星接收設備。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者陳妙津／綜合報導

美國政府正計畫推出一個全新華語節目，希望在中國崛起並侵蝕美國軟實力的當下，增強美國對全球的影響力。該節目將每天24小時不間斷連播，以軟性內容針對在美國、中國及其他地方的年輕華人放送，並涵蓋網路、廣播電台、社交媒體及視訊頻道。

據《南華早報》報導，內部備忘錄、招募廣告及相關人士說法顯示，美國之音（VOA）與亞洲自由電台（RFA）正計畫共同建立一個名為「全球華語（普通話）」（Global Mandarin）的新頻道。相關匿名人士表示，這項計畫的年度預算將在500萬美元到1000萬美元間新（台幣1.54億至3.08億元），並可能在第二年度增加。

在此之前，美國政府才整頓並重組了訊息宣傳工作。2017年時， VOA、RFA和其他頻道都被納入新創立的美國全球媒體總署（US Agency for Global Media），這是個獨立聯邦機構，任務為「提供資訊、鼓勵及聯合全世界人們支持自由與民主」。

據VOA的內部備忘錄顯示，由美國出資的兩大服務將逐步建立嶄新的「數位品牌」，以代替中華人民共和國的「宣傳中共論述、價值觀及錯誤資訊」的官媒。該計畫將透過社交媒體、廣播電台、網路及視頻頻道，全天候24小時不間斷放送，並結合美國政府出資的各種媒體資源，開發適合平台的普通話內容，而主管的收入將達16.65萬美元（約台幣512.5萬元），其中部分任務為「制定面向中文觀眾的節目策略」。

RFA的備忘錄中則補充，重點是以不同角度呈現的「獨立訊息」。目前尚不清楚「全球華語」和現有的普通話節目有何不同，又將如何翻入中國牆內，以及兩大機構將如何合作等細部內容。

美國全球媒體總署21日公布了年度成果報告，數據顯示，中文觀眾每周收通VOA 、RFA的人數在2018年成長6.2%，收視人數及聽眾人數為6540萬人，報告中還稱，當重大新聞事件在中國受到審查時，需求往往會增加，比如「穆斯林少數族群被大規模監禁，以及未在國內報導的中共對台灣、香港事務干預」等，需求便會上升。

在美國推出「全球華語」之際，中國國家主席習近平加強了對國內信息的掌控，並將目光投往海外。自2009年以來，北京當局已花費至少66億美元，以英語和多種其他語言向外界宣揚中國價值觀。習近平也在2016年視察解放軍報社時表示，「讀者在哪裡，觀眾在哪裡，宣傳報導就要到哪裡。」

ET快訊
獨／望族少爺再1個月退伍！女友目睹死亡航線…「開心試駕」變驚
快訊／國道1號客運火燒車！　23名乘客緊急逃出
具荷拉初步調查出爐　監視器畫面曝…桌上遺留紙條
統一發票9-10月中獎號碼出爐！快來對獎發大財
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

廳廣島原爆落淚…教宗：有義務幫助災民　東京巨蛋擠數萬人同彌撒

南韓坡州部隊驚傳爆炸已1死1傷！　軍方展開調查

美政府推新華語頻道「力抗中國論述」！　專對年輕華人宣傳自由民主

槍擊濫殺案多到留學生「人數逐年下降」　赴美安全成隱患

紐時：泛民主派大勝「投票率71％創紀錄」　港人對北京的尖銳指責

海軍部長突遭削職「內幕曝光」　美國防部怒查IS俘虜案…打臉川普先盯自家人

巴西球隊奪冠凱旋！　萬人遊行慶祝卻失控「白煙竄出」爆警民衝突

5星評價都是假！日AI排名4000店找「東京最美味拉麵」　最差店瞬掉339名

陌生男闖家門...82歲筋肉嬤「扛桌子砸、掃把狂打」單挑：老娘很猛的

22歲媽用假人頭哄睡兒子　半夜自己卻被「替身」嚇到！

外媒撂英文：金馬有損失嗎　李安高EQ「我們的雙手永遠都張開」

才答應雪莉「連妳的份活下去」　具荷拉住家身亡...得年29歲

2000~2010八年級生青春回憶！　10年「20首串燒」經典中文夯曲

網紅穿真理褲開箱Switch健身環！　玩到大爆汗...網歪樓：只看到美腿

家遭祝融！無尾熊全身燒傷焦黑 她「英勇脫衣」急衝火場救援...

要價8290元「復古灰白色鍵盤」　靜電容軸手感...讓他一打直接愛上

駁大陸介入...韓國瑜動怒！「我如果拿中共一塊錢退出總統大選」

闖鬼屋「北投廢棄診所」玩筆仙　片中驚錄到詭異女聲：留在這邊

歐告眼神討零食被媽訓話1分鐘　牠認真聽完...氣到「衝陽台透氣」

壯爹「丟偶包」陪女兒跳芭蕾舞 舉手、旋轉難不倒...動作超萌！

廳廣島原爆落淚…教宗：有義務幫助災民　東京巨蛋擠數萬人同彌撒

南韓坡州部隊驚傳爆炸已1死1傷！　軍方展開調查

美政府推新華語頻道「力抗中國論述」！　專對年輕華人宣傳自由民主

槍擊濫殺案多到留學生「人數逐年下降」　赴美安全成隱患

紐時：泛民主派大勝「投票率71％創紀錄」　港人對北京的尖銳指責

海軍部長突遭削職「內幕曝光」　美國防部怒查IS俘虜案…打臉川普先盯自家人

巴西球隊奪冠凱旋！　萬人遊行慶祝卻失控「白煙竄出」爆警民衝突

5星評價都是假！日AI排名4000店找「東京最美味拉麵」　最差店瞬掉339名

陌生男闖家門...82歲筋肉嬤「扛桌子砸、掃把狂打」單挑：老娘很猛的

22歲媽用假人頭哄睡兒子　半夜自己卻被「替身」嚇到！

拌飯還是拌麵都很適合　古早味香菇肉燥在家DIY很簡單

菸檳男「頸部冒腫塊、嘴裡潰瘍」　2個月後就醫傻眼...口腔癌淋巴轉移

汪吃潔牙骨秒變身！　擺出「翹臀＋長腿」表情電翻網友

男童跟祖母逛花彩節走失　暖警一路「開道」護騎返家

超大盤只要2百多！南屯隱藏版早午餐　還有限定推出鍋燒意麵

「有人冒用名義招攬會員」　台南立委參選人李武龍控告違反選罷法

與朋友追逐玩耍！11歲男童下秒突絆倒…右臉當場遭「22cm玩具劍刺穿」

國家隊教練3度酒駕判刑定讞「不得易科罰金」　槓地檢鬥法8個月未入獄

康健人壽騎走日12月7日大佳河濱展開　 搭配線上拚10萬公里

難逃7年之癢？大賈斯汀被爆出軌30歲小咖女星　婚戒都摘了

女積滿25年「指甲大耳屎」　醫生挖出2大塊瞬間舒暢XD

國際熱門新聞

媽被家暴！女兒假訂披薩真報警

受澳洲節目專訪　王立強揭最新任務

腋下長超巨痘痘！雙指一掐「黃白相間」大量噴出

她錄下與男友吵架　卻變「自己死亡影片」下秒遭爆頭

陌生男闖入　82歲筋肉嬤扛桌子砸人

槓上川普！海軍堅持逐「殘殺IS俘虜」海豹部隊隊員

美海軍部長被開除！私下唱反調激怒長官

即／彭博宣布：加入民主黨初選參選總統

王立強秀護照　資深記者發現有詭

三寶旋轉1小時　員警：駕駛是狗

他到希臘旅遊「飯店激戰人妻」　遭綠光夫直接爆頭

2歲及1歲女童遭忘車上活活熱死

大馬人飛澳洲申請當難民　拒簽率超80%

39凍屍案扯「福建最大人蛇集團」　人蛇之母35年運20萬非法移民

更多熱門

相關新聞

槍殺案多到嚇跑留學生　赴美安全成隱患

槍殺案多到嚇跑留學生　赴美安全成隱患

根據美國國際工作者協會（NAFSA）統計，自從2016年開始全球赴美的留學生人數逐年下降，原本美媒皆認為人數下降的原因是總統川普的排外政策和一系列沒禮貌的發言。但據高等教育記事報（The Chronicle of Higher Education）報導，原來真正的主因是美國的槍枝問題氾濫，平均100個人就擁有120.5件武器。

任正非卸任華為子公司副董事長　美國「批准」才退休

任正非卸任華為子公司副董事長　美國「批准」才退休

彈劾聽證會　眾議員籲前國安顧問作證

彈劾聽證會　眾議員籲前國安顧問作證

美海軍部長被開除！私下唱反調激怒長官

美海軍部長被開除！私下唱反調激怒長官

貓半夜撲臉狂抓　她驚見家門著火

貓半夜撲臉狂抓　她驚見家門著火

關鍵字：

美國VOARFAGlobal Mandarin北美要聞

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 乾拌麵 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 乾拌麵12強 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

IU得知具荷拉死訊！硬擠微笑：唱不下去請幫我

23歲少爺試特斯拉自撞　關鍵電話跳橋亡

警方調查具荷拉住家！粉絲看現場照「發現疑點」

接連痛失雪莉、具荷拉2妹妹！金希澈突刪光IG好友

具荷拉生前被打到「子宮出血」！超渣前男友冷血反應曝

東尼大木「性侵前輩女友」！下跪謝罪片曝光

GD退伍秒見具荷拉曬合照…「至親4人永遠缺2」

歐陽娜娜金雞「紅毯無P照」起底悲劇了！

具荷拉死訊隔天…潤娥全程低頭現機場！

香港區選　泛民派順利獲過半席位

蘆洲吃火鍋！櫃台妹事業線太禮貌

外送員蛋蛋痛哭！一脫褲…「蚯蚓擠爆」醫驚

具荷拉被偷拍　網點出真相2.8萬人認同

LOL世界冠軍約妹泡湯！「11分鐘大尺度影片」網罵翻

醜瀏海剪了！外媒曝iPhone 12全螢幕圖

更多

最夯影音

更多
外媒撂英文：金馬有損失嗎　李安高EQ「我們的雙手永遠都張開」

外媒撂英文：金馬有損失嗎　李安高EQ「我們的雙手永遠都張開」
才答應雪莉「連妳的份活下去」　具荷拉住家身亡...得年29歲

才答應雪莉「連妳的份活下去」　具荷拉住家身亡...得年29歲

2000~2010八年級生青春回憶！　10年「20首串燒」經典中文夯曲

2000~2010八年級生青春回憶！　10年「20首串燒」經典中文夯曲

網紅穿真理褲開箱Switch健身環！　玩到大爆汗...網歪樓：只看到美腿

網紅穿真理褲開箱Switch健身環！　玩到大爆汗...網歪樓：只看到美腿

家遭祝融！無尾熊全身燒傷焦黑 她「英勇脫衣」急衝火場救援...

家遭祝融！無尾熊全身燒傷焦黑 她「英勇脫衣」急衝火場救援...

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面