美政府推新華語頻道「力抗中國論述」！　專對年輕華人宣傳自由民主

▲美國政府推新華語頻道，希望增強對全球的影響力。圖為美國廣播公司衛星接收設備。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者陳妙津／綜合報導

美國政府正計畫推出一個全新華語節目，希望在中國崛起並侵蝕美國軟實力的當下，增強美國對全球的影響力。該節目將每天24小時不間斷連播，以軟性內容針對在美國、中國及其他地方的年輕華人放送，並涵蓋網路、廣播電台、社交媒體及視訊頻道。

據《南華早報》報導，內部備忘錄、招募廣告及相關人士說法顯示，美國之音（VOA）與亞洲自由電台（RFA）正計畫共同建立一個名為「全球華語（普通話）」（Global Mandarin）的新頻道。相關匿名人士表示，這項計畫的年度預算將在500萬美元到1000萬美元間新（台幣1.54億至3.08億元），並可能在第二年度增加。

在此之前，美國政府才整頓並重組了訊息宣傳工作。2017年時， VOA、RFA和其他頻道都被納入新創立的美國全球媒體總署（US Agency for Global Media），這是個獨立聯邦機構，任務為「提供資訊、鼓勵及聯合全世界人們支持自由與民主」。

據VOA的內部備忘錄顯示，由美國出資的兩大服務將逐步建立嶄新的「數位品牌」，以代替中華人民共和國的「宣傳中共論述、價值觀及錯誤資訊」的官媒。該計畫將透過社交媒體、廣播電台、網路及視頻頻道，全天候24小時不間斷放送，並結合美國政府出資的各種媒體資源，開發適合平台的普通話內容，而主管的收入將達16.65萬美元（約台幣512.5萬元），其中部分任務為「制定面向中文觀眾的節目策略」。

RFA的備忘錄中則補充，重點是以不同角度呈現的「獨立訊息」。目前尚不清楚「全球華語」和現有的普通話節目有何不同，又將如何翻入中國牆內，以及兩大機構將如何合作等細部內容。

美國全球媒體總署21日公布了年度成果報告，數據顯示，中文觀眾每周收通VOA 、RFA的人數在2018年成長6.2%，收視人數及聽眾人數為6540萬人，報告中還稱，當重大新聞事件在中國受到審查時，需求往往會增加，比如「穆斯林少數族群被大規模監禁，以及未在國內報導的中共對台灣、香港事務干預」等，需求便會上升。

在美國推出「全球華語」之際，中國國家主席習近平加強了對國內信息的掌控，並將目光投往海外。自2009年以來，北京當局已花費至少66億美元，以英語和多種其他語言向外界宣揚中國價值觀。習近平也在2016年視察解放軍報社時表示，「讀者在哪裡，觀眾在哪裡，宣傳報導就要到哪裡。」