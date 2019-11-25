22歲媽用假人頭哄睡兒子　半夜自己卻被「替身」嚇到！

▲女子表示，兒子每天抓著假頭才能睡覺讓她很困擾。（圖／翻攝自Facebook／Ilarni Clark）

記者李振慧／綜合報導

英國一名媽媽因為14個月大兒子有摸頭髮才能睡覺的習慣，便想出用假人頭替代自己的妙計，沒想到計謀成功後對方卻變得和假人頭形影不離，無論吃飯睡覺就連出門也都要帶著假頭，而她和丈夫半夜去查看兒子時也常常被假頭嚇到，讓他們十分困擾。

居住在英國桑德蘭(Sunderland)的22歲女子克拉克(Ilarni Clark)，去年生下兒子哈利(Harry)後，發現對方有不抓著她的頭髮就無法睡覺的怪癖，「我不能讓他和爸爸單獨睡在一起，因為沒有頭髮可以玩的話，他根本就不會睡覺」，崩潰的她本月初在臉書上向其他媽媽求救，一名美髮師便好心提供一個髮色和她相近的假人頭，想要給哈利當作替身結果成功奏效。

克拉克表示，「哈利立即接受了假頭，也很喜歡它，但事情很快就變得奇怪，他去哪都要帶著那個頭，若是把頭拿走他就會鬧脾氣不肯吃飯睡覺」，而且假頭也常常在半夜嚇到她和丈夫，「一開始的幾個晚上，我看到都會被嚇到向老公大喊，『房間有人』」，甚至還發生要親兒子卻親到假頭等糗事。

克拉克為了讓哈利不要對假頭太依賴，近來正在努力嘗試中，「我盡了一切努力終於讓他自己睡覺，不過昨天我看到他在沙發上和假頭一起睡了一個半小時」，而對於其他有小孩晚上不肯睡覺困擾的爸媽，她開玩笑表示，「一個令人毛骨悚然的假人頭會很有幫助。」

►岳母生日！女婿不能只請吃飯