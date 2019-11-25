　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

22歲媽用假人頭哄睡兒子　半夜自己卻被「替身」嚇到！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

22歲媽用假人頭當「替身」哄睡兒子　半夜自己卻被嚇到！（圖／翻攝自Facebook／Ilarni Clark）

▲女子表示，兒子每天抓著假頭才能睡覺讓她很困擾。（圖／翻攝自Facebook／Ilarni Clark

記者李振慧／綜合報導

英國一名媽媽因為14個月大兒子有摸頭髮才能睡覺的習慣，便想出用假人頭替代自己的妙計，沒想到計謀成功後對方卻變得和假人頭形影不離，無論吃飯睡覺就連出門也都要帶著假頭，而她和丈夫半夜去查看兒子時也常常被假頭嚇到，讓他們十分困擾。

居住在英國桑德蘭(Sunderland)的22歲女子克拉克(Ilarni Clark)，去年生下兒子哈利(Harry)後，發現對方有不抓著她的頭髮就無法睡覺的怪癖，「我不能讓他和爸爸單獨睡在一起，因為沒有頭髮可以玩的話，他根本就不會睡覺」，崩潰的她本月初在臉書上向其他媽媽求救，一名美髮師便好心提供一個髮色和她相近的假人頭，想要給哈利當作替身結果成功奏效。

克拉克表示，「哈利立即接受了假頭，也很喜歡它，但事情很快就變得奇怪，他去哪都要帶著那個頭，若是把頭拿走他就會鬧脾氣不肯吃飯睡覺」，而且假頭也常常在半夜嚇到她和丈夫，「一開始的幾個晚上，我看到都會被嚇到向老公大喊，『房間有人』」，甚至還發生要親兒子卻親到假頭等糗事。

克拉克為了讓哈利不要對假頭太依賴，近來正在努力嘗試中，「我盡了一切努力終於讓他自己睡覺，不過昨天我看到他在沙發上和假頭一起睡了一個半小時」，而對於其他有小孩晚上不肯睡覺困擾的爸媽，她開玩笑表示，「一個令人毛骨悚然的假人頭會很有幫助。」

►岳母生日！女婿不能只請吃飯

ET快訊
具荷拉死訊隔天…潤娥低頭現身！網一看「穿搭顏色」心痛秒懂
土城男沒走斑馬線遭撞亡　騎士「過失致死」下場慘了
昔買股慘賠、害老婆賣嫁妝！他存300張「金融股」年領40萬
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

未婚妻愛穿比基尼身材太辣！　他送超狂「特製泳衣」防止被搭訕

為了男友大打出手！　19歲女咬掉正妹閨密「臉上一塊肉」害她毀容

永遠維持幼犬模樣！　2歲德國牧羊犬患罕病「長不大」超萌

10歲女被毒蛇咬老師繼續上課　苦撐40分鐘...送醫途中毒發身亡

富豪爸愛上19歲女兒前男友　拋棄32年舊愛全家還要住在一起

小鎮5年狂撿到12袋現金「每袋7.8萬元」　警方尋找神秘散財男

5星評價都是假！日AI排名4000店找「東京最美味拉麵」　最差店瞬掉339名

陌生男闖家門...82歲筋肉嬤「扛桌子砸、掃把狂打」單挑：老娘很猛的

22歲媽用假人頭哄睡兒子　半夜自己卻被「替身」嚇到！

肯亞暴雨引發土石流至少56死　沖垮4座橋…災區道路毀壞

外媒撂英文：金馬有損失嗎　李安高EQ「我們的雙手永遠都張開」

才答應雪莉「連妳的份活下去」　具荷拉住家身亡...得年29歲

2000~2010八年級生青春回憶！　10年「20首串燒」經典中文夯曲

網紅穿真理褲開箱Switch健身環！　玩到大爆汗...網歪樓：只看到美腿

家遭祝融！無尾熊全身燒傷焦黑 她「英勇脫衣」急衝火場救援...

駁大陸介入...韓國瑜動怒！「我如果拿中共一塊錢退出總統大選」

要價8290元「復古灰白色鍵盤」　靜電容軸手感...讓他一打直接愛上

闖鬼屋「北投廢棄診所」玩筆仙　片中驚錄到詭異女聲：留在這邊

壯爹「丟偶包」陪女兒跳芭蕾舞 舉手、旋轉難不倒...動作超萌！

李千那.苗可麗.孫可芳「台語版百老匯」　金馬開場「多元、自由」感動泛淚

5星評價都是假！日AI排名4000店找「東京最美味拉麵」　最差店瞬掉339名

陌生男闖家門...82歲筋肉嬤「扛桌子砸、掃把狂打」單挑：老娘很猛的

22歲媽用假人頭哄睡兒子　半夜自己卻被「替身」嚇到！

肯亞暴雨引發土石流至少56死　沖垮4座橋…災區道路毀壞

名古屋詭案…長男深夜刺殺家族3人　獨留母親、祖父「在家毫髮無傷」

豪雨襲義大利！30公尺高架橋崩塌　受困駕駛隔兩端…揮手警告

又爆中國間諜開價2000萬滲透議會　澳洲安全情報組織：積極調查

川普彈劾聽證會繼續辦　眾議員點名前國安顧問「快出面作證」

美海軍部長被開除！想救爭議海豹部隊隊員...「私下唱反調」激怒長官

強生發表黨綱宣言　承諾聖誕節前「搞定脫歐」...國會將再表決

獨／責任都推我！連千毅看守所開戰：說好的江湖道義在哪？

吃得到韓國魚糕！高雄隱密人氣火鍋店　還有超大空中花園

出國打拼吃泡麵最台灣！網友狂推加酒解鄉愁　香到逼瘋室友

同名不同命　桃園青埔虛累累　高雄青埔房市強強滾

集資800萬元開店鬧不爽冷戰　　大根認與大飛有嫌隙！

奧運棒球6搶1資格賽　三方協調會取消改期召開　

美媒「解密」為何太陽、國王沒選唐西奇　傳奇中鋒迪瓦茲被酸搞砸了

艾文《聲林2》奪亞軍...玖壹壹緊盯電視嗨喊「被圈粉了」！夜店開趴迎雙喜

飲酒傷身是真的！研究：每週習慣喝一杯　下咽癌風險大增19倍

5星評價都是假！日AI排名4000店找「東京最美味拉麵」　最差店瞬掉339名

國際熱門新聞

媽被家暴！女兒假訂披薩真報警

受澳洲節目專訪　王立強揭最新任務

腋下長超巨痘痘！雙指一掐「黃白相間」大量噴出

她錄下與男友吵架　卻變「自己死亡影片」下秒遭爆頭

槓上川普！海軍堅持逐「殘殺IS俘虜」海豹部隊隊員

即／彭博宣布：加入民主黨初選參選總統

美海軍部長被開除！私下唱反調激怒長官

王立強秀護照　資深記者發現有詭

大馬人飛澳洲申請當難民　拒簽率超80%

三寶旋轉1小時　員警：駕駛是狗

他到希臘旅遊「飯店激戰人妻」　遭綠光夫直接爆頭

2歲及1歲女童遭忘車上活活熱死

老爸酒吧慶生「突被抓上警車狂奔」無線電竟傳來女兒死訊

39凍屍案扯「福建最大人蛇集團」　人蛇之母35年運20萬非法移民

更多熱門

相關新聞

大灰兔遭棄路邊　連泰迪熊一起丟

大灰兔遭棄路邊　連泰迪熊一起丟

寒冷的冬天傳出殘忍棄養事件，英國倫敦有人在路邊發現一個可疑紙箱，原本以為裡面裝著垃圾，打開一看，卻是一隻活生生的大兔子。

主人突然過世　半臉鬆弛貓沒人要養

主人突然過世　半臉鬆弛貓沒人要養

媽遭繼父暴打！兒拿菜刀猛砍反擊…判決出爐

媽遭繼父暴打！兒拿菜刀猛砍反擊…判決出爐

七旬老婦洗澡滑倒　卡在浴缸8天

七旬老婦洗澡滑倒　卡在浴缸8天

為了男友打起來　19歲女害正妹閨密毀容

為了男友打起來　19歲女害正妹閨密毀容

關鍵字：

假人人頭假頭替身Ilarni Clark英國兒子

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 乾拌麵 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 乾拌麵12強 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

IU得知具荷拉死訊！硬擠微笑：唱不下去請幫我

警方調查具荷拉住家！粉絲看現場照「發現疑點」

23歲少爺試特斯拉自撞　關鍵電話跳橋亡

接連痛失雪莉、具荷拉2妹妹！金希澈突刪光IG好友

GD退伍秒見具荷拉曬合照…「至親4人永遠缺2」

東尼大木「性侵前輩女友」！下跪謝罪片曝光

香港區選　泛民派順利獲過半席位

具荷拉生前被打到「子宮出血」！超渣前男友冷血反應曝

具荷拉被偷拍　網點出真相2.8萬人認同

歐陽娜娜金雞「紅毯無P照」起底悲劇了！

外送員蛋蛋痛哭！一脫褲…「蚯蚓擠爆」醫驚

蘆洲吃火鍋！櫃台妹事業線太禮貌

醜瀏海剪了！外媒曝iPhone 12全螢幕圖

LOL世界冠軍約妹泡湯！「11分鐘大尺度影片」網罵翻

越兇越喜歡！4星座男愛女生有個性

更多

最夯影音

更多
外媒撂英文：金馬有損失嗎　李安高EQ「我們的雙手永遠都張開」

外媒撂英文：金馬有損失嗎　李安高EQ「我們的雙手永遠都張開」
才答應雪莉「連妳的份活下去」　具荷拉住家身亡...得年29歲

才答應雪莉「連妳的份活下去」　具荷拉住家身亡...得年29歲

2000~2010八年級生青春回憶！　10年「20首串燒」經典中文夯曲

2000~2010八年級生青春回憶！　10年「20首串燒」經典中文夯曲

網紅穿真理褲開箱Switch健身環！　玩到大爆汗...網歪樓：只看到美腿

網紅穿真理褲開箱Switch健身環！　玩到大爆汗...網歪樓：只看到美腿

家遭祝融！無尾熊全身燒傷焦黑 她「英勇脫衣」急衝火場救援...

家遭祝融！無尾熊全身燒傷焦黑 她「英勇脫衣」急衝火場救援...

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面