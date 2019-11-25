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槍擊濫殺案多到留學生「人數逐年下降」　赴美安全成隱患

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▲圖為2018年時美國人走上紐約街頭進行反槍枝的抗議遊行。（圖／美聯社）

▲圖為2018年時美國人走上紐約街頭進行反槍枝的抗議遊行。（圖／美聯社）

實習記者周依儒／綜合報導

根據美國國際工作者協會（NAFSA）統計，自從2016年開始全球赴美的留學生人數逐年下降，原本美媒皆認為人數下降的原因是總統川普的排外政策和一系列沒禮貌的發言。但據高等教育記事報（The Chronicle of Higher Education）報導，原來真正的主因是美國的槍枝問題氾濫，光是平均100個人就擁有120.5件武器。

美國「槍枝暴力檔案館」（Gun Violence Archive）統計，截至今年11月中，美國已經發生了366起大規摸的槍枝濫殺事件。而當槍案發生時，外國媒體更會大力報導渲染，使得許多人對於赴美留學一事抱持更多安全疑慮。根據非營利組織「世界教育服務社」今年8月對美國2000名的留學生作的調查結果也顯示，將近五分之二的人擔心在留學期間遭受槍枝暴力。

世界教育服務社的副研究主任保羅（Paul Schulmann）則表示，就像「房間裡的大象」（Elephant in the room）一樣，美國的槍枝問題明明有非常明顯的嚴重性，但卻被集體視而不見。

▲圖為2012年時在北京的美國駐華大使館外等待簽證的赴美中國留學生。（圖／美聯社）

▲圖為2012年時在北京的美國駐華大使館外等待簽證的赴美中國留學生。（圖／美聯社）

據悉，在美國境內留學生人數最多的國家就是中國、南韓和印度。而中國政府在今年6月才警告人民，若是赴美可能會遇上槍案、性騷擾事件和竊盜案等等。不過，也有許多人表示，除了槍枝問題外，美國的學費高昂也是留學生人數下降的原因之一。

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