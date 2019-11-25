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川普「護美國科技」加強審核　中國公民獲准美簽降45％

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▲▼ 美國總統川普13日在白宮會見土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）。（圖／路透）

▲華府加強審查發放簽證的程序。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

《日經亞洲評論》（Nikkei Asian Review）23日報導，為了保護國內的就業與科技領域，華府加強審查程序；在美國總統川普執政期間，美國發給中國公民的簽證數量下滑45％。越來越多人擔心，此種趨勢會傷害讓美國得以強大的多元文化主義。

截至9月的2019財政年度，美國向中國公民發放124萬份簽證；過去6年以來，中國首次排在墨西哥後，不再是獲得最多美簽的國家。而在川普執政下，隨著華府讓審核程序變得更嚴格，核發給中國公民的簽證數量，比起2016財政年度也減少45％。

至於B簽證的發布情形，鑒於北京與華府的貿易關係變得緊張，也比川普上任前減少50％；這類簽證用於短程商務旅行或是一般的觀光旅遊。

另外，學生會申請的F-1簽證數則下降30％，主因是中國學生獲得簽證的等待時間更長。不過，這種現象可能源自對這些留學生的擔憂，害怕他們外流美國科技機密。

美國在上個財政年度中總共發布868萬份簽證，比起川普就任前的2016財政年度下降16％。有越來越多的聲音則擔憂，這種現象會損害多元文化，而這正是美國社會與經濟的特色。

麻省理工學院（MIT）校長萊夫（L. Rafael Reif）在信中指出，「像我們這樣的國家，移民是種氧氣，每一次的新浪潮都能讓整個主體重新感到活力。」

除了教育機構受到影響，企業也沒能倖免。川普就任期間，L簽證的發放數量從85％降到72％；這類簽證通常由轉移到同家公司位於美國辦公室的外籍人士所使用。

川普競選期間主張「美國優先」，就任後也多次重申這個概念。《紐約時報》曾報導，川普認為比起過往，美國的勢力不如從前，他要再次帶領美國站在核心位置。

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