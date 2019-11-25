電子三雄開盤齊揚　台股開盤上漲24點

▲ 台股。（圖／記者湯興漢攝）

記者李瑞瑾／台北報導

貿易協議不確定性稍微消散，美股三大指數上周五收高。台股今（25）天開盤上漲24點、以11,590點開出。

電子三雄中，台積電（2330）以310.5元開出、上漲0.49%；鴻海（2317）開在91.6元、上漲0.22%；股王大立光（3008）以4375元開出、上漲0.69%。

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上週五（22日）中美方元首雙雙出來信心喊話，表示貿易協議幾近達成，激勵美股三大指數同步收高，費半則收小跌。終場道瓊指數上漲109.33點，收27875.62點、漲幅0.39%；那斯達克指數上漲13.67點，收8519.88點、漲幅0.16%；標普500指數上漲6.75點，收3110.29點、漲幅0.22%；費城半導體指數下跌0.04點，收1690.79點、跌幅0.02%。

富蘭克林證券投顧表示，美中貿易情勢發展仍將是影響景氣及金融市場表現的重要因素，只要回歸談判軌道應能降低對於金融市場之衝擊。後續聚焦美中是否順利簽署第一階段貿易協議及其內容、預訂於12月生效的關稅措施是否被暫緩實施，目前跡象顯示雙方欲就第一階段協議內容取得共識仍需時間，可能無法在原先設定的目標時間達成，但考量雙方均有達成短期協議的意願及動機，預期美中仍有機會簽署第一階段協議，不過，後續階段的貿易協商將牽涉雙方歧見較大的結構性議題，變數較高。