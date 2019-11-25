又爆中國間諜開價2000萬滲透議會　澳洲安全情報組織：積極調查

▲澳洲媒體指出中國間諜試圖滲透議會。（圖／示意圖／Pixabay）



記者丁維瑀／綜合報導

澳洲安全情報組織（ASIO）24日晚間罕見發布聲明指出，有關中國試圖安插間諜在議會席次的指控，單位會嚴肅對待此事。ASIO秘書長伯吉斯（Mike Burgess）透過聲明表示，「澳洲人民可以放心，ASIO此前就得知今天報導的事，一直積極調查這些指控。」

《路透社》報導，有澳洲電視台指出，疑似出現中國間諜開價100萬澳幣（約台幣2000萬元），要支付給墨爾本經銷名車的趙博（Bo“Nick”Zhao，音譯），讓他競選當地聯邦議會的席次。

伯吉斯在聲明中表示，關於第九頻道節目《60分鐘》（Sixty Minutes）所報導的爭議事件，ASIO此前就知道內容，一直都有積極調查。《路透社》記者未能聯繫到中國駐坎培拉（Canberra）大使的評論。

《60分鐘》、《雪梨晨鋒報》（Sydney Morning Herald）、《世紀報》（The Age）聯合調查發現，根據趙博的同事以及西方消息人士的說法，趙博曾告訴ASIO，約1年前有一名墨爾本商人找上他。趙博3月則被發現死在墨爾本一家汽車旅館內。

伯吉斯表示，他致力保護澳洲的民主與主權，「充滿敵意的外國情報活動，持續對我國與其安全構成真正的威脅。ASIO將繼續對抗與制衡國外在澳洲的干涉與間諜活動。」

▲王立強自稱是中國間諜。（圖／翻攝自The Age）

此前，自稱是中國間諜的王立強（Wang Liqiang，又譯王力強）向澳洲政府揭露，北京如何干預台灣、香港與澳洲的選舉。上海警方23日晚間則指他為詐騙犯。

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