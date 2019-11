肯亞暴雨引發土石流至少56死　沖垮4座橋…災區道路毀壞

▲肯亞降下暴雨,釀成奪命土石流。(圖/翻攝自推特/Kenya Rural Roads Authority (KeRRA))

記者丁維瑀/綜合外電報導

肯亞西部西波克特縣(West Pokot County)22日開始降下大雨,根據當地官員說法,暴雨隨後引發土石流,造成至少56人死亡,至於確切的失蹤人數還未知。參議員波基西奧(Samuel Poghisio)表示,救援行動因為降雨跟起霧的天氣情況而受到阻礙。

《路透社》報導,西波克特縣接壤著烏干達,22日開始降下傾盆大雨,情況在一夜之間加劇,造成洪水與土石流,除了沖毀四座橋梁,還讓連接村莊的道路變得難以進入。波基西奧24日透過電話告訴記者,至少確認56人罹難,還不清楚失蹤人數,另外,天氣狀況也阻礙了救援進度,警方已出動直升機,試圖進入災區。

肯亞總統23日部署包括軍隊與警察的救援單位,盡力避免更多災民喪命。有研究人員警告,海洋暖化的結果,造成東非地區出現難以預測的氣候情形。

Landslides and flooding triggered by unusually heavy rain in northwestern Kenya have killed at least 56 people. https://t.co/LF413QbuBn

救援組織本月初表示,10月以來,暴雨與洪水造成起碼50人死亡,還使得數十萬人流離失所。肯亞氣象局本月則曾警告,該國正經歷跟過往規模不同的雨季。

《半島電視台》報導,西波克特郡州長隆揚加波(John Krop Lonyangapuo)感嘆,晚上下了整整12個小時以上的雨,「我們從未遇過昨晚見到的悲劇。」紅十字會成員阿布瓦(Peter Abwao)則回憶,隊伍曾一度步行4個多小時,才能抵達部分村莊。

At least 56 people have been killed in landslides in Western Kenya after continuous rains triggered flash floods pic.twitter.com/fTHSR9xchx