護理師接生到死胎笑「該怎麼辦」　見大量鮮血：至少不是大便

▲女子痛失孩子之餘，還要忍受護理師不適當的言語。（示意圖／取自Pixabay）

記者丁維瑀／綜合報導

英國前護理人員班布里奇（Lucy Bambridge）2017年在協助一名流產的女子時表現失當，當時她與同事嘻笑，還說自己其實不知道該怎麼辦，又詢問是否有塑膠容器能裝嬰兒屍體。班布里奇目前住在澳洲，她已被從醫療人員的註冊名單中除名。

回到2017年11月，班布里奇在英格蘭東部救護服務局（EEAST）工作，當時她與同事接獲通知，要前往一名女子的家中。而女子為了大量失血而道歉時，露西居然說鮮血的顏色有著節慶的氛圍，「至少不是糞便，我們受夠便便了，不管怎樣，紅色是歡樂的。」

患者名字未被公開，她出席聽證會時說明，當時出現宮縮與流血情形後便撥打緊急電話。班布里奇與另一名同事則來到女子住家，發現對方流產，然而，班布里奇的應對方式卻讓患者非常驚恐。

據了解，班布里奇接生到死胎時，她詢問是否有容器，可以放置沒有生命跡象的嬰兒，像是特百惠（Tupperware）的塑膠盒或其他廚房的物品。過程中，她甚至發出笑聲，又說自己不知怎麼辦。

班布里奇於2017年12月辭職，現居澳洲，事件引發譁然後她已被除名。根據她的說法，事發當時，她以最有限的訓練程度盡力做到最好，很遺憾患者有這些感受，「我無意讓任何人不舒服或痛苦，反而一直對自己要求很高的專業水準。」