美海軍部長被開除！想救爭議海豹部隊隊員...「私下唱反調」激怒長官

▲美國海軍部長史賓塞。（圖／路透）

記者錢玉紘／綜合報導

美國海軍部長史賓塞（Richard Spencer）疑似私自越級向白宮高層秘密提案，遭到國防部長埃斯柏（Mike Esper）開除。事件起因為海豹部隊成員蓋拉格（Edward Gallagher）將被俘的IS少年聖戰士割喉致死，遭到懲處，川普卻在日前恢復其官階，引發多位海軍軍官不滿。



根據埃斯柏發言人的聲明指出，埃斯柏因為對史賓塞感到「失去信任以及信心」，要求其辭職。聲明指出，史賓塞私下要求保留蓋拉格在海豹部隊的地位，並准許其日後帶著「三叉戟徽章」退休，這與史賓塞的公開立場大不相同，讓埃斯柏感到很不開心，「不幸的是，我對史賓塞失去了信心，不認為他可以繼續做這個位子，祝福他一切順利」。

史賓塞尚未對此做出任何回應。

▲海豹部隊成員蓋拉格。（圖／路透）

CNN報導，蓋拉格先前執行任務時，割喉殺了一名IS少年聖戰士，還在屍體旁拍照，這是違反紀律的行為，隨後他遭到降級。但川普親自推翻了這項決定，此舉激怒軍方，美國海軍官員宣布，將啟動程序，檢視蓋拉格是否適合繼續留在海豹部隊。

一名知情人士表示，史賓塞向白宮提議進行祕密審查，並保證蓋拉格可以繼續保有海軍海豹部隊的地位，而這個舉動等於越過他的上級埃斯柏，直接向白宮傳達意見，已經違反了軍方規定。

《華盛頓郵報》首先報導指出，埃斯柏要求史賓塞辭職，因為埃斯柏耳聞了史賓塞和白宮方面的對話（但史賓塞的要求沒有被批准），當史賓塞周末在哈利法克斯國際安全論壇（Halifax International Security Forum）發表談話時，公開立場與私下的行為不符，因此惹到埃斯柏。

上週，川普在推特上表示，他不會讓海軍懲罰蓋拉格，也不回奪走其三叉戟徽章（即海豹部隊象徵），「整件事從一開始就處理的很糟糕」。川普恢復了蓋拉格的職位，也赦免了其他兩名同袍，等於直接與軍方槓上。

目前蓋拉格打算在11月30日從海軍退休。