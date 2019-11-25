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聯發科首顆5G單晶片深圳亮相倒數　搶攻首波旗艦機款

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▲▼聯發科5G單晶片，Computex 2019。（圖／業者提供）

▲聯發科首顆5G單晶片明日正式於深圳開發大會中亮相。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

聯發科首顆5G單晶片明（26）日正式於深圳開發大會中亮相，聯發科執行長蔡力行將坐鎮台灣，與當地連線，進一步說明首顆系統5G晶片（SoC）在全球所占優勢與銷售預期，以及搶攻首波5G旗艦機款最新進展。

聯發科以「MediaTek 5G豈止領先」的標語，於官方微博倒數計時，強調雙模雙載波、移動平台支持NSA/SA雙模組網，並且將符合運營商的布網規劃，讓終端手機充分發揮運營商的5G頻譜優勢和速率優勢等。

請繼續往下閱讀...

值得注意的是，今年聯發科首顆5G晶片發布時間比全球晶片龍頭高通還早，高通將於夏威夷時間12月2日（台灣時間12月3日）舉行5G技術峰會，足足比高通早一星期，搶得先機，並且領先全球。

聯發科5G晶片的內部代號為「MT6885」，使用台積電7奈米製程，並以最新連網技術Wi-Fi-6；下載速度達4.7Gbps和2.5Gbps上傳速度，業界最快。首顆單晶片將於第4季出貨，主打高階旗艦手機；第2顆5G單晶片將於明年第2季量產，以中階手機市場為主。

聯發科表示，5G研發從5年前就開始起跑，累計已投入研發金額已超過千億元，已有多家手機廠商導入，終端產品將於明年第1季亮相。

聯發科表示，未來5G時代無法單打獨鬥就可獨大，必須打入生態，也因此聯發科早在2年前就與華為完成5G New Radio互通性與對接測試（IODT）；並於今年初，已與NOKIA、NTT Docomo、中國移動等世界級主要廠商合作完成測試，成功打入生態系。

5G於明（2020）年商轉，聯發科多次強調，會在5G世代將扮演領先群，今年上半年就搶先推出曦力M70（Helio M70）數據機晶片，該晶片為Sub-6GHz頻段中功能最強大的晶片，位居第一波推出5G多模整合晶片之列；將於明日亮相的第一顆5G晶片，又搶在龍頭老大高通之前發布，顯示聯發科在5G時代已成功躋身市場第一梯隊。

▼聯發科發布首顆5G單晶片倒數。（圖／翻攝自聯發科官方微博）

▲▼聯發科首顆5G單晶片深圳亮相倒數。（圖／翻攝自聯發科官方微博）

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