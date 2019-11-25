羅馬尼亞第二輪總統大選　伊爾哈尼斯奪逾6成選票將連任

▲羅馬尼亞現任總統伊爾哈尼斯料將繼續連任。（圖／路透）

記者錢玉紘／綜合報導

羅馬尼亞24日舉辦總統大選第2輪投票，出口民調顯示，中間偏右的現任總統伊爾哈尼斯（Klaus Iohannis）料將獲得64.8%至66.5%的選票，擊敗社會民主黨（Social Democratic Party）黨魁前總理丹西拉（Viorica Dancila）。他的連任也將確定羅馬尼亞會繼續走親歐盟路線。

伊爾哈尼斯在勝選後對選民說，「我保證會成為所有羅馬尼亞人的總統，今天獲勝了是現代的羅馬尼亞，是歐洲的羅馬尼亞，也是正常的羅馬尼亞」。而他的對手、丹西拉則是在大約落後30%之後，宣布敗選，正式結果會在當地時間24日晚間或25日早上出爐。

丹西拉緊拿下了33.5%至35.2%的選票，是社會民主黨歷來最差的選舉結果。2016年，社會民主黨成為執政黨，但接踵而來的是一連串腐敗醜聞和政治混亂，期間更換了3位總理，超過100位的內閣部長，該黨黨魁甚至被送進監獄。



羅馬尼亞在本月10日舉行總統大選第一輪投票，當時伊爾哈尼斯得票率逼近38%，領先其他13位對手，丹西拉則拿下大約22%得票率排名第2。但由於沒有候選人獲得過半選票，伊爾哈尼斯與丹西拉必須透過今天第2輪投票分出勝負。