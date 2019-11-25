國際動盪衝擊全球IPO市場　台灣前10月上市櫃新掛牌只有31家

▲根據統計，截至今年10月底，企業申請上市櫃掛牌的家數只有31家，年減近37%。（示意圖／記者李毓康攝）

記者紀佳妘／台北報導

金管會最新統計指出，今年前10月企業申請上市櫃掛牌的家數只有31家，較去年同期的49家，一舉衰退近37%。金管會表示，上市櫃IPO家數減少，主要受到國際政治、經濟情勢波動影響所致。

金管會主委顧立雄今天將赴立法院財委會，針對「證券市場逐筆交易及盤中零股交易的推動方案、進度及IPO績效」進行專案報告，並備質詢。

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觀察近年來上市櫃公司掛牌表現，根據金管會報告指出，2016年IPO（首次公開募股）家數為61家，2017年則降至44家，2018年又提高了62家，到了今年10月底前只有31家。

金管會表示，2017年IPO家數減少，主要是部分公司考量匯兌損失及美國市場因素影響送件時程；至於今年前10月則是受到國際政治、經濟情勢波動影響，較去年同期的49家，減少36.7%。

針對上市櫃IPO家數衰退，金管會說明，IPO家數涉及總體經濟景氣循環、產業結構，以及發行公司本身上市櫃意願，加上今年度以來國際IPO市場普遍表現不佳，台灣也受影響。

另據WFE（世界交易所聯合會）統計，截至6月底，全球IPO家數較去年同期減少35.2%，若細分為亞太、北美及其餘國家等地區，則分別減少32.7%、22.3%及55.4%，呈現全球性衰退態勢。

金管會指出，台灣到今年6月底為止，IPO家數為21家，較去年同（29家）減少28%。另在亞洲國家中，除了韓國、新加坡及深圳的IPO，較去年同期略有增加外，香港、上海及日本的IPO家數，則分別較去年同期減少24.5%、25%及25%，均呈衰退情形。

為營造更友善資本市場環境，吸引更多具潛力的優質特色企業在台掛牌，金管會已督導證交所及櫃買中心參酌國際市場相關規定，以及外界建議，完成增訂多元上市櫃條件、縮短企業申請IPO審查時間、設置專責服務台商窗口、放寬股票集保彈性等措施，並已訂有相關承銷商等專家輔導機制、審查程序及不宜上市櫃條款等相關規定，兼顧IPO案件品質，以保障投資人權益。