唱反調！美海軍堅持逐出「殘殺IS俘虜」海豹部隊隊員　川普：一開始就很糟糕

▲獲判無罪蓋拉格與妻子走出軍事法庭。（圖／達志影像／美聯社）
實習記者施怡妏／綜合報導
美國海豹部隊成員蓋拉格（Edward Gallagher）將一名受俘虜的伊斯蘭（IS）少年割喉致死，最後僅在較輕罪名上定罪，並將官階降為上士。川普15日恢復他的軍階，但美國國防部高階官員今日表示，美軍會持續推動此事件的程序。此行為將違背川普的想法，試圖槓上總統。
根據紐約時報報導，蓋拉格殺害IS少年，犯下戰爭罪，並被指控企圖謀殺其他平民和干預司法，最後僅在較輕罪名上遭定罪，並從三等士官長降為上士，但川普在15日已經恢復他的軍階及軍酬，並允許他領取退休金，此舉動造成許多海軍官員反彈。
雖然川普恢復他的職位，但是美軍卻不滿意這樣的結果。美國海軍啟動一項程序，內部委員會可以摘除蓋拉格和同單位3名同袍的三叉戟徽章，也就是將他們逐出海豹部隊。
The Navy will NOT be taking away Warfighter and Navy Seal Eddie Gallagher’s Trident Pin. This case was handled very badly from the beginning. Get back to business!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 21, 2019
隨後，川普21日在推特發文怒斥，「海軍不可以摘除戰士、海軍海豹部隊成員蓋拉格的三叉戟徽章，此案件從一開始就處理的很糟糕，」
海軍部長史賓塞（Richard Spencer）表示，目前仍會繼續進行程序，川普的推文並非正式命令；此外他也承認，川普有權要求停止相關程序，「若是有正式命令將會服從」。蓋格拉是否能繼續留在海報部隊，將在12月由海軍海豹隊官員組成的小組決定。
美國新聞媒體報導，若川普再次和軍方持相反意見，史賓塞則威脅要請辭，對此他否認，「我還在這裡，我沒有威脅要請辭。」