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唱反調！美海軍堅持逐出「殘殺IS俘虜」海豹部隊隊員　川普：一開始就很糟糕

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▲▼美國海軍蓋拉格（Edward Gallagher）與妻子走出軍事法庭。（圖／達志影像／美聯社）

▲獲判無罪蓋拉格與妻子走出軍事法庭。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者施怡妏／綜合報導

美國海豹部隊成員蓋拉格（Edward Gallagher）將一名受俘虜的伊斯蘭（IS）少年割喉致死，最後僅在較輕罪名上定罪，並將官階降為上士。川普15日恢復他的軍階，但美國國防部高階官員今日表示，美軍會持續推動此事件的程序。此行為將違背川普的想法，試圖槓上總統。

根據紐約時報報導，蓋拉格殺害IS少年，犯下戰爭罪，並被指控企圖謀殺其他平民和干預司法，最後僅在較輕罪名上遭定罪，並從三等士官長降為上士，但川普在15日已經恢復他的軍階及軍酬，並允許他領取退休金，此舉動造成許多海軍官員反彈。

雖然川普恢復他的職位，但是美軍卻不滿意這樣的結果。美國海軍啟動一項程序，內部委員會可以摘除蓋拉格和同單位3名同袍的三叉戟徽章，也就是將他們逐出海豹部隊。

隨後，川普21日在推特發文怒斥，「海軍不可以摘除戰士、海軍海豹部隊成員蓋拉格的三叉戟徽章，此案件從一開始就處理的很糟糕，」

海軍部長史賓塞（Richard Spencer）表示，目前仍會繼續進行程序，川普的推文並非正式命令；此外他也承認，川普有權要求停止相關程序，「若是有正式命令將會服從」。蓋格拉是否能繼續留在海報部隊，將在12月由海軍海豹隊官員組成的小組決定。

美國新聞媒體報導，若川普再次和軍方持相反意見，史賓塞則威脅要請辭，對此他否認，「我還在這裡，我沒有威脅要請辭。」

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