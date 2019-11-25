理財周刊／台幣持續升值　台股續攻有望？

文／理周教育學苑

Ｑ：自8月初以來，台股從10,180一路飆到11,647，三個多月漲了1,467點，外資大量買進權值股有很大助力，既然外資是外來的錢，那是不是可以透過匯率來洞悉台股未來漲跌？要怎麼看待匯率及股市間的關係？

Ａ：股價會往上漲，表示有人願意用更高價格買進，尤其這三個月以來台股一路上飆，甚至突破二十九年高點，中間所需資金自然不小，特別是外資購買權值股，加速推升台股漲幅。

當資金湧入台灣，最開始反映的是匯率，從附圖中我們可以看到，橘色線是台股加權指數，黑色線是美元兌台幣報價，當加權指數往上時，美元兌台幣會往下，相反的當指數往下跌時，美元兌台幣方向往上。

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為什麼會產生這種現象？我們主要從企業基本面及外資操作面兩大面向來討論，從企業基本面來看，電子股佔加權指數比例極高，這些上市櫃股票存在密不可分供應鏈關係，當國際局勢穩定，消費需求增加時，企業能夠穩健接到國際訂單，收到貨款都是由美元計價，當要兌換為台幣時，自然會促進台幣升值。

其次，在法人主力中外資所佔比例不低，當外資要把錢匯進來投資台股時，需要兌換大量台幣，依據供需法則，當需求增加時，價格也會水漲船高，股價也順勢被帶動。而當外資賣出股票，股價順勢下跌，要將錢匯出時，美元需求增加，會造成台幣貶值，美元升值的現象。

就整體邏輯，台股上漲，台幣會先升值反應，而台股下跌時，股價會領先匯率反應，所以透過台幣升值來抓到台股未來趨勢確實有跡可循，但要知道台股漲完沒，則需投過其他方式像外資買賣超、留倉量等來輔助效果才會好一些。

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