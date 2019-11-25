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理財周刊／以營益率嚴選具競爭力個股

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▲圖片來源「理財周刊」提供▼

第三季季報公布，台股整體獲利不如去年，但個股差異大，台積電供應鏈的、伺服器相關，以及高殖利率概念中有不少值得留意的潛力股。

文／馮泉富

身為全球多方龍頭的美股，十月份以來屢創高點，成為全球主要股市的倚仗。在外資的熱情與美股的庇蔭之下，台股也亦步亦趨震盪盤堅而上，頗有再創高點之勢。尤其，目前為中、美磋商的空窗期，美股財報也都揭曉，除了突發事件以外，股市大概率上暫時無風無雨，只要外資持續買超，台股可望維持多方慣性，次族群也將有輪漲、補漲空間。

中美協議雖有不確定性 各族群仍有輪漲空間

請繼續往下閱讀...

不過，眾所周知，股市上漲的時間越久，幅度越大，對利空訊息的容忍度、抗壓性，將隨著時間、漲幅而遞減，這個部分必須要先有個心理建設，才能做好風控準備。距離二○一九年的結束僅剩六周的時間，有下列重點需要留意觀察。

首先，當然與中、美協議有關，主要原因在於，雖然先前中國商務部曾宣布，中美已同意隨著協議進展，分階段取消關稅。不過，來自華爾街的訊息面卻指出，目前的中美談判僵局主要是雙方談判代表並沒有完全達成取消關稅的共識。

就算是白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)表示，美中談判的氣氛非常好，磋商極具建設性，仍無法讓市場釋疑，也就是十二月十五日對中國新一輪加徵關稅措施，到底是取消、延後、如期實施，都還是個未定數，但股市已領先反映利多的部分了。

現階段中方關注的是協議本身是否具公平性(單是這一點就有難度)、具有可執行性？除了關稅問題以外，如何停止美國對中國企業的打壓，並給予正常的市場環境等，都需要進一步磋商以形之於文字。

美國方面，白宮內部的鴿派、鷹派需要時間達成共識，尤其川普一直強調美國只需要一個對美方有利的貿易協議，且中美雙方若無法達成第一階段協議，美國將再度對中國產品大幅加徵關稅。顯然，現階段貿易摩擦的不確定性依然很高。

國際油價持續走低 才能創造寬鬆條件

日前，美國聯準會主席鮑爾在國會作證時表示，只要經濟維持現在的軌道，聯準會近期內將不太可能調整利率。對照美國聯邦利率期貨市場的FedWatch升降息機率，數據顯示十二月降息的機率僅○．七％，也就是提醒投資人不要有懸念了；而不降息的背後大概率原因應該與通膨率(CPI)有關，這是年底前要觀察的第二個重點。

觀察近期中國A股之所以相對美股弱勢，就因為十月份大陸消費者物價指數CPI年增率為三．八％，高於市場預期的三．四％，較九月份的三．○％大幅上升○．八個百分點，為二○一二年一月以來新高。

而從CPI組成細項來看，食品價格年增率達一五．五％，其中，畜肉類價格飆升六六．八％。由於消費者物價飛漲，市場擔憂人民銀行的貨幣寬鬆措施可能有短期制約效應。

目前到年底僅剩六周的時間，也將是全球消費者物價指數CPI是否快速拉高的關鍵時間，為什麼？關鍵在於國際原油價格走勢。國際通膨壓力是否上升，除了個別國家本身的特殊因素以外，通常首先會關注國際原油價格之變化。

觀察去年十一月中旬～十二月底之紐約輕原油報價，由五六．五美元／桶一路下跌至十二月底約四三美元／桶附近，由於去年價格基期很低，代表如果目前的紐約輕原油期貨價格(約五七．三美元／桶)如如不動，甚至上漲；包括美國在內，全球主要能源消費國的十一月份與十二月份之消費者物價指數CPI將容易快速拉升。

首當其衝的是，以FED為首的全球主要央行在貨幣寬鬆的執行上將受到某種程度的制約，這對股市不是一件好事。當然，也並非毫無解決方法，美國目前的原油產量已擠下俄羅斯，成為全球最大產油國；由於墨西哥灣產量擴大三○％，美國石油日產量已來到一二四○萬桶的新高紀錄，理論上川普總統應該有能力影響油價走勢，例如釋出一部分原油戰備庫存。

只是有一個微妙的心裡因素需要克服，因為國際油價下跌，也有利於中國舒緩通膨壓力，對中國十分有利的做法，川普幹不幹？心裡可能會有些掙扎，這就是變數。

如果國際油價能進一步下跌，就能提供美國FED進一步貨幣寬鬆的良好條件，甚至可望於二○二○年第一季末再次降息。只要有降息的條件存在，股市維持在高檔的時間就能繼續拉長。

由消費端觀察景氣是否明顯趨緩

眾所周知，美國的GDP增量七成是靠消費，因此，第三個觀察重點在美國的消費力道。根據新公布的數據，美國十月零售銷售額較九月成長○．二六％至五二六五．四億美元，年增率雖較九月下降，但仍達三．一％，大於經濟成長率，緩解市場對消費支出可能減緩的憂慮。

扣除汽車與相關零件的零售銷售，為月增○．二％；另外，扣除食品、汽車、加油站、建材的核心零售銷售則月增○．三％，符合市場預期並優於九月，呈現穩健擴張。汽車銷售則由九月的衰退一．三％轉為成長○．五％；網路及郵購等無店舖銷售則月增○．九％，亦高於九月上修後的○．二％增幅。

美國年底假期購物通常在感恩節(10/31)前後啟動，美國零售商，包括Target、亞馬遜、BestBuy、好市多與沃爾瑪都已經開始進行促銷活動，基本上只要美國零售銷售額的年增率都維持在三．○％以上，皆屬於穩健成長，能彌補國際需求的不足，經濟擴張力道則穩健，有利於股市發展；反之，若零售銷售額的年增率低於三％，代表消費趨於保守，景氣明顯趨緩，股市維持高檔的時間將縮短。

營益率提升代表 產品組合、經營效率優化

先前大部分的國際專業機構都已下修二○二○年全球主要國家的經濟成長率，其中較為特別，預估最為保守的為瑞銀集團，其最新預測，美國經濟成長率將從今年的二．二％退步到二○二○年的一．一％；台灣則會從二．五％下滑到一．九％。

先剔除瑞銀的極端值不談，所有機構下修卻是無法迴避的事實，面對外部需求的明顯減緩，雖然台灣有台商回流的轉單效應，但整體上市櫃公司的獲利卻不見得能出現明顯增長，這與經濟部統計數據將出現感知上的落差。

舉例而言，經濟部先前大幅上修台灣經濟成長率，但根據上市櫃公司第三季財報，加計金控公司自結第三季獲利，整體上市櫃公司單季獲利六一九四億元，卻低於去年同期的六四七四億元，年減六．五七％，累計今年前三季上市櫃公司整體稅後盈餘(含金控自結第三季獲利)為一兆五四二六億元，較去年同期獲利一兆八○八六億元，年衰退達一四．七％，這就會造成投資人感知上的落差。主要的原因為，台灣的製造業絕大多數有大陸轉投資，為了規避出口至美國被加徵關稅，於是把部分原本在大陸生產的商品轉為台灣生產。

對經濟部而言，台灣的出口是優於預期，即便是衰退，幅度也比預期小，且明顯優於韓國、新加坡。但是對上市櫃公司而言，訂單的生產地只是從左口袋換到右口袋，並未增加，甚至因全世界需求降低而減少，獲利自然衰退。

因此，面對明年全球經濟的趨緩，台灣出口業爭搶訂單的壓力肯定比今年更大。所以現階段的選股策略，條件可能要更為謹慎，必須由公司經營體質與競爭力的角度為著力點；其中，可以量化的指標之一為個股的營益率，營益率若比上一季與去年同期提升，代表公司的產品組合、經營效率皆趨於優化，可望在多變數的未來脫贏而出，投資人可參考圖表六，選擇自己熟悉或偏好的產業作為追蹤的口袋名單。

例如，屬於台積電供應鏈的1560中砂、1773勝一、3551世禾等；伺服器相關的2059川湖、6245立端、6669緯穎；高殖利率的6277宏正、4987科誠、2375智寶、8446華研、8210勤誠、6224聚鼎、4105東洋、3617碩天、3515華擎等

▲圖片來源「理財周刊」提供▼

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