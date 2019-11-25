雲端最有錢／提早20年　拉近你與退休金的距離理財術

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不知道大家與退休金的距離還有多遠？我們看看我們的好鄰居，日本跟韓國的狀況。日本國民平均壽命為世界最長，又因為少子化緣故導致人口老化，日媒報導提出警告，日本政府現有的國民養老儲蓄金，恐怕在2050年就會宣告被提領完畢。再來看看南韓，南韓的官方統計顯示，70至74歲老人的雇傭率為33.1%。跟聯合國歐洲經濟委員會（UNECE）和歐盟（EU），去年以歐盟28個成員國為對象共同算出的「有活力的高齡指標（Active Ageing Index）」相比，南韓70至74歲的雇傭率非常高。甚至比愛沙尼亞（15.6%）、羅馬尼亞（13.5%）、葡萄牙（11.7%）等歐盟經濟情況較差的國家相比，也高出將近18%至22%。

你與退休金的距離到底有多遠？如何讓你提早20年退休「絕對不是夢」，瑞士信貸銀行（CreditSuisse）發表報告指出，台灣人均財富為18萬8081美元（約568萬元台幣），高於2016年的7萬2847美元（約522萬元台幣），與全世界相比，平均水平也較高，跟西歐差不多。另外，財富不平等的程度也相對低，只有7%的成人低於1萬美元（約台幣30萬），38.1萬人財富更是超過100萬美元（約台幣3010萬），除了政府提供的勞退與自提，我們還有怎麼加速我們退休金的累積？股票怕賠錢、基金或許就是另一種較安心操作模式。那該怎麼買基金呢？政府現在積極推廣集保平台，讓大家自我選購搭配投資組合，還有各種智能投資數據提供，不再傻傻聽理專的話術，自己的基金自己賺，《雲端最有錢》告訴你超精彩的理財新資訊，輕輕鬆鬆賺退休金。

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