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雲端最有錢／提早20年　拉近你與退休金的距離理財術

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新聞節目中心／綜合報導

不知道大家與退休金的距離還有多遠？我們看看我們的好鄰居，日本跟韓國的狀況。日本國民平均壽命為世界最長，又因為少子化緣故導致人口老化，日媒報導提出警告，日本政府現有的國民養老儲蓄金，恐怕在2050年就會宣告被提領完畢。再來看看南韓，南韓的官方統計顯示，70至74歲老人的雇傭率為33.1%。跟聯合國歐洲經濟委員會（UNECE）和歐盟（EU），去年以歐盟28個成員國為對象共同算出的「有活力的高齡指標（Active Ageing Index）」相比，南韓70至74歲的雇傭率非常高。甚至比愛沙尼亞（15.6%）、羅馬尼亞（13.5%）、葡萄牙（11.7%）等歐盟經濟情況較差的國家相比，也高出將近18%至22%。

你與退休金的距離到底有多遠？如何讓你提早20年退休「絕對不是夢」，瑞士信貸銀行（CreditSuisse）發表報告指出，台灣人均財富為18萬8081美元（約568萬元台幣），高於2016年的7萬2847美元（約522萬元台幣），與全世界相比，平均水平也較高，跟西歐差不多。另外，財富不平等的程度也相對低，只有7%的成人低於1萬美元（約台幣30萬），38.1萬人財富更是超過100萬美元（約台幣3010萬），除了政府提供的勞退與自提，我們還有怎麼加速我們退休金的累積？股票怕賠錢、基金或許就是另一種較安心操作模式。那該怎麼買基金呢？政府現在積極推廣集保平台，讓大家自我選購搭配投資組合，還有各種智能投資數據提供，不再傻傻聽理專的話術，自己的基金自己賺，《雲端最有錢》告訴你超精彩的理財新資訊，輕輕鬆鬆賺退休金。

▼《ETtoday新聞雲》全新製作財經節目—《雲端最有錢》每周一下午1點10分至2點直播。（圖／新聞節目中心）。

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 ▼《ETtoday新聞雲》全新製作財經節目—《雲端最有錢》每周一下午1點10分至2點直播。（圖／新聞節目中心）。

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關於《雲端最有錢》

老闆總是不加薪，想投資又不知道該怎麼規劃? 上沖下洗的股市如何套利? 區塊鏈加密貨幣又是什麼? 2019景氣混沌不明，資產怎麼配置才能錢滾錢? 從台股震盪中賺到買菜金、從基金佈局中賺到旅遊金、從房產配置中越換越大間!《ETtoday新聞雲》推出全新節目《雲端最有錢》由資深財經媒體人邱沁宜擔任主持人，帶您輕鬆聊天讀懂財經，最賺錢的經驗分享、最新潮的投資趨勢、虧大錢的地雷閃避，都在《雲端最有錢》與您分享!

資深財經媒體人邱沁宜，20年投資資歷，專訪過逾百位上市櫃公司CEO，台灣唯一擁有理財規劃師證照的財經主播，著有「投資越簡單越好賺」、「理財好像談戀愛」等書，台大北大EMBA畢業，永遠在探索世界的學習者，相信人生最棒的投資就是投資自己。在《雲端最有錢》要帶你探索世界新趨勢，搞懂生活中的投資密碼，ㄧ起邁向財富自由人生自由之路。

《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作財經節目—《雲端最有錢》於1月16日起，每周一下午1點10分至2點，將在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP線上同步播出。

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