史上銷售速度最快的廣體客機　波音：787夢想飛機訂單超過1400架

▲波音公司與阿聯酋航空宣布雙方已敲定一紙包括30架787-9夢想飛機(Dreamliner)的購機訂單，協議交易總值約合新台幣2,685億元。（圖／波音提供）

記者林淑慧／台北報導

飛機製造商波音公司表示，與阿聯酋航空(Emirates已敲定一紙包括30架787-9夢想飛機(Dreamliner)的購機訂單協議，787夢想飛機累計至今超過80家客戶，下訂超過1,400架夢想飛機，讓它成為史上銷售速度最快的廣體客機。

波音公司與阿聯酋航空(Emirates)宣布雙方已敲定一紙包括30架787-9夢想飛機(Dreamliner)的購機訂單協議，根據牌價這筆交易總值高達88億美元(約合新台幣2,685億)。在杜拜航空展簽定的這紙協議，代表兩家公司針對滿足這家全球領先航空公司的需求，已經討論出最佳的787夢想飛機機型。

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波音表示，阿聯酋航空之前曾簽定初步協議，原本有意採購機體較大的787-10機型。今天正式選定787-9後，阿聯酋航空將以此款中型廣體客機，搭配其現有更大型的777機隊。上述兩種飛機家族在其所屬的飛機級距中，都擁有領先業界的卓越航程與燃油效率。

波音商用飛機集團總裁兼執行長史坦‧迪爾(Stan Deal)表示：「我們很興奮能與這家全球領先的航空公司，完成這筆重要的訂單。我們的協議強化阿聯酋航空營運787夢想飛機與777X機隊的計劃，兩者同時也構成業界效率與效能最高的廣體客機組合。」

為了在未來數年內支援阿聯酋航空營運的本世代777客機，兩家公司同時也宣布波音全球服務公司(Boeing Global Services)將利用其全球供應鏈提供及時的替換零件，以降低飛機的保養時間，保持飛機的高妥善率。

波音表示，長度達63公尺的787-9夢想飛機，在典型的兩艙等配置下可以搭載296名乘客，航程最遠達13,950公里；同時與其所要取代的機型相比，可節省兩成以上的燃油成本。