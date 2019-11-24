國營事業鐵飯碗搶破頭！平均錄取率約6.2%起薪36K起跳

▲經濟部今（24）日舉行所屬事業機構108年新進職員甄試，招考總名額為1219人，平均錄取率僅約6.2%。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

為改善國營事業人力結構，經濟部今（24）日舉行所屬事業機構108年新進職員甄試，招考總名額為1219人；官員指出，平均錄取率僅約6.2%，最終錄取者可獲起薪約為新臺幣3萬6仟元至3萬9仟元間。

受到一例一休及退休潮影響，經濟部所屬國營事業大舉徵才，依據經濟部人事處公布108年度專科以上層級新進職員徵才訊息，徵才單位包托台電、中油、台糖、台水等各國營事業。

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經濟部所屬事業機構今天在臺北、臺中、高雄、花蓮4個考區共19個考場同時舉行初試，總計35,263人報考，首節考試19,657人到考，到考率55.74%；預計錄取1,219人，平均錄取率僅約6.2%，競爭激烈。

經濟部表示，本甄試將依初試成績擇優通知應考人參加複試，參加複試名單預定於109年2月5日於經濟部及台電、台糖、台灣中油、台水等4家國營事業機構網站公告。參加複試合格之錄取人員，將依初、複試總成績高低依序按志願分發至各事業機構實習，實習期滿成績合格後，取得各該公司派用人員派用資格正式派用。

另外，人員正式派用後起薪及晉薪依各所分發之公司規定辦理，目前各公司起薪約為新臺幣3萬6仟元至3萬9仟元間，其後得依工作績效逐步晉升，提供優質的育才、留才工作環境。