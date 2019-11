王立強高調秀出南韓偽護照　資深記者發現「女性名字疑點」

▲有精通韓文的記者發現,王立強提供的護照姓名發音有疑點。(圖/翻攝自The Age)

記者丁維瑀/綜合報導

自稱是中國間諜的男子王立強(Wang Liqiang)向澳洲政府揭露北京如何干預他國選舉的工作,他還提供一本偽造的南韓護照,澳媒也刊出相片。不過,香港《南華早報》記者鮑爾(John Power)卻發現疑點,王男的南韓護照名字發音近似「曹京美」,與英文名字的發音不符,「為什麼這種基本的細節會出錯?」

鮑爾23日在推特貼出王立強(又譯王力強)聲稱經偽造過的南韓護照,可見英文名字的發音是王剛(Wang Gang),然而,韓文姓名欄位的發音卻近似「曹京美」,兩者的發音並不吻合,且曹京美是女性的名字,實在缺乏「專業」。貼文下方則有網友留言,「這個間諜好像智商有問題。」

Something odd to note about this story: the fake South Korean passport mentioned here is incredibly amateur.



The English and Korean names don't match, and it's a woman's name.



Why are such basic details wrong? https://t.co/r6oN13fW2c pic.twitter.com/5XDLLZUHdy