韓青瓦台控日高層「提前走漏GSOMIA消息」　蓄意扭曲協議內容

▲ 二戰爭用工案挑起的日韓紛爭持續數月，隨著GSOMIA失效延期，可望出現轉機。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／編譯

南韓政府22日宣布，有條件延後《軍事情報機密保護協定》（GSOMIA）失效期限，將舉行會談與日本協商出口限制等問題。但南韓原定下午6時召開記者會說明，日本媒體卻提早公布此消息。青瓦台24日指出，日本政府在雙方約定好的時間前將協議內容走漏給媒體，還意圖扭曲韓方說法，對此深感遺憾。

青瓦台高層相關人士24日在釜山的南韓—東協特別峰會新聞中心向記者表示，對於日本政府在宣布延後GSOMIA期限及出口限制相關日韓協議事務前後的行為，韓方不得不表達遺憾之情。他也警告，若日方這類行為再度出現，可能對協商進展帶來困難。

該名人士首先提到，日本媒體在雙方政府召開記者會前擅自報導，「我認為是日本政府高層有意走漏消息。雖然並非所有消息都先透過報導曝光，但比日韓兩國協議好的時間提前約1小時。文中根據匿名的日本高層指出，『韓方決定續簽GSOMIA、撤回向世界貿易組織（WTO）提訴的程序』等。」

該名人士強調，南韓政府及青瓦台所有部署都遵守與日方的約定，當天下午6點前並未洩露任何消息。儘管部分國內媒體有類似猜測，政府官員也都未出面證實。

他說明，與日本政府約定6點整同時發表，但日方晚了約7至8分鐘才出面，「實在很難理解意圖為何。看過經濟產業省的記者會也會發現，日方發表時蓄意扭曲、誇大雙方此前協議的內容。」

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