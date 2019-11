美海軍堅持逐出「虐殺IS俘虜海豹成員」　強硬對槓…川普推文狂轟

▲美國海軍蓋拉格(Edward Gallagher)與妻子走出軍事法庭。(圖/達志影像/美聯社)

記者陳亭伃/綜合報導

美國國防部高階官員近日與美國總統川普關係瀕臨臨界點。國防部高階官員表示,2017年殺害IS(伊斯蘭國)受傷俘虜的海豹部隊成員,必須要被逐出海豹部隊,對此川普感到相當不滿,因為不久前他才恢復該成員的軍階,雙方因此在檯面上互不相讓。

綜合外媒報導,美國海豹部隊40歲的蓋拉格(Edward Gallagher)有15年的資歷,2017年因為將一名受傷的IS俘虜割喉殺害,犯下戰爭罪,此外還有被控企圖謀殺平民、干預司法,最後蓋拉格被以輕量罪結案,並從3等士官長降為上士。

然而,川普卻在15日恢復蓋拉格的軍階,這一舉動讓美國海軍大為光火,本周啟動一項程序,內部委員會可以摘除蓋拉格和同單位3名同袍的三叉戟徽章,等於是將他們逐出海豹部隊。川普得知後在推特上表示,「海軍不可以摘除戰士、海軍海豹隊成員蓋拉格的徽章」。

據悉,蓋拉格能否留在海豹部隊,將由訂於12月進行,海軍海豹部隊官員組成的小組決定,海軍部長史賓塞(Richard V. Spencer)傳出,更曾威脅辭職,但他本人否認,另外也提川普在推文上所提的,「還是需要正式的命令才會行動。

The Navy will NOT be taking away Warfighter and Navy Seal Eddie Gallagher’s Trident Pin. This case was handled very badly from the beginning. Get back to business!