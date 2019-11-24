美海軍堅持逐出「虐殺IS俘虜海豹成員」　強硬對槓…川普推文狂轟

▲美國海軍蓋拉格（Edward Gallagher）與妻子走出軍事法庭。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳亭伃／綜合報導

美國國防部高階官員近日與美國總統川普關係瀕臨臨界點。國防部高階官員表示，2017年殺害IS（伊斯蘭國）受傷俘虜的海豹部隊成員，必須要被逐出海豹部隊，對此川普感到相當不滿，因為不久前他才恢復該成員的軍階，雙方因此在檯面上互不相讓。

綜合外媒報導，美國海豹部隊40歲的蓋拉格（Edward Gallagher）有15年的資歷，2017年因為將一名受傷的IS俘虜割喉殺害，犯下戰爭罪，此外還有被控企圖謀殺平民、干預司法，最後蓋拉格被以輕量罪結案，並從3等士官長降為上士。

然而，川普卻在15日恢復蓋拉格的軍階，這一舉動讓美國海軍大為光火，本周啟動一項程序，內部委員會可以摘除蓋拉格和同單位3名同袍的三叉戟徽章，等於是將他們逐出海豹部隊。川普得知後在推特上表示，「海軍不可以摘除戰士、海軍海豹隊成員蓋拉格的徽章」。

據悉，蓋拉格能否留在海豹部隊，將由訂於12月進行，海軍海豹部隊官員組成的小組決定，海軍部長史賓塞（Richard V. Spencer）傳出，更曾威脅辭職，但他本人否認，另外也提川普在推文上所提的，「還是需要正式的命令才會行動。