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英鎊2個月來漲逾6%　分析師大膽預期將站上1.4美元

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▲▼英鎊。（圖／路透社）

▲ 英鎊匯率走揚。（圖／路透社）

記者李瑞瑾／綜合報導

市場普遍預期英國在下個月的選舉中會由保守黨取得勝利，並可以藉此打破英國脫歐的僵局。華爾街指出，英鎊被選為2020年表現最強的貨幣，各方大多也預期英鎊會持續走揚，甚至有分析師大膽預測，英鎊兌美元匯率會上看1.4美元。

綜合外媒報導，根據美銀美林最新預測的英鎊走勢，英鎊到2020年底將攀升近8%至1.39美元兌1英鎊，這是18個月來未見的水平，與摩根士丹利持相同預期。該預測假設執政的保守黨在12月12日的投票中獲得絕對多數，並消除一些英國脫歐的不確定性，而英鎊正因為這些不確定性「大大被低估」

請繼續往下閱讀...

澳洲聯邦銀行的Joseph Capurso認為，假設保守黨在議會中佔多數，並在大選後通過英國脫歐立法，則英鎊兌美元匯率可能達到1.35美元；美國銀行策略師團隊則大膽預測， 「隨著不確定性的消除，英鎊兌美元將迎向1.4美元。」

英鎊在近期不斷飆升，英鎊兌美元匯率在今年下半年表現最佳，外匯交易員削減了對無協議脫離歐盟的預期。保守黨在大多數民意調查中都維持領先，首相強生（Boris Johnson）旨在利用選舉多數票，經由議會達成他的英國脫歐協議內容，並在1月31日的最後期限前退出歐盟。

根據彭博即時匯率，英鎊上週五（22日）收盤為1.2834美元，自9月以來已上漲了6.36%。

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