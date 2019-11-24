　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

6寶媽長期吸毒懷胎15周送醫亡　「驗出爆量古柯鹼」健康男嬰夭折

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲肚子,懷孕,孕婦（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲母親懷胎時突送醫，最後仍不幸死亡。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者丁維瑀／綜合報導

英國女子休斯（Lindsey Ann Hughes）生前育有6名孩子，今年3月時她正懷有第7名小孩，某天卻突然被送往醫院，接受治療後仍死亡。屍檢報告近期釋出，結果發現這名母親體內含有大量古柯鹼，雖然她並非直接死於吸毒，但毒品間接造成許多身體狀況。

綜合《太陽報》、《每日郵報》報導，34歲的休斯生前住在北威爾斯，當時感到不適時，她已懷孕15周左右，原本期待著兒子出生，她卻突然被送往醫院，治療2周後死亡。驗屍結果發現，女子原本患有支氣管肺炎，導致她昏倒與呼吸衰竭，體內還有大量古柯鹼。

驗屍官普里查德（Dewi Pritchard）總結，休斯的死亡並非他殺，「如果她過去沒有使用古柯鹼，可能在支氣管肺炎的病情中存活下來，但我們無法確定。」他補充，這類毒品確實會引發長期健康問題。

普里查德說明，休斯死於肺炎引發的呼吸衰竭，但古柯鹼中毒也是其中一個促成因素。報告顯示，休斯的心臟受到損害，可能是長時間服用古柯鹼所導致，而她過世前，懷的是一名非常健康的男嬰。

休斯的朋友埃文思（Helen Evans）形容，休斯生前充滿活力，是非常盡責的母親。失去媽媽的6名孩子，3月開始則由休斯的爸媽照顧，其中年紀最小的僅1歲。

 
ET快訊
特斯拉試駕自撞！23歲駕駛下秒詭墜16m慘死...母見屍崩潰
Uniqlo「童貞殺發熱衣」爆紅！她單穿戰袍..胸腰腿3方位
Her超任性下殺38折！從保養品到生活用品快來買好買滿
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

防堵莫拉萊斯！玻利維亞國會通過新法「禁止連續2屆任職者」又參選

他到希臘旅遊「飯店激戰人妻」　綠光夫氣瘋…闖房徒手爆頭小王！

日韓外長商定下月四川辦「文安會」！　磋商徵用工案及貿易戰

6寶媽長期吸毒懷胎15周送醫亡　「驗出爆量古柯鹼」健康男嬰夭折

加州小學停車場2男童凌晨遭槍殺！　槍手瘋狂掃射滿地彈殼

500名環保人士抗議！　耶魯哈佛球賽被迫暫停「將他們趕出現場！」

葉門內戰近5年！「骷髏男嬰」肋骨貼皮膚、雙頰凹陷　躺保溫箱虛弱苦撐

老爸酒吧慶生「突被抓上警車狂奔」　無線電傳女兒死訊…當場後座崩潰！

越南台資鞋廠爆「員工集體中毒」　至少110人嘔吐昏迷送醫院

137婦女遭現、前任伴侶殺害！　「巴黎紫海」10萬人上街抗議性別暴力

李艾薇決賽曲站沙發上「嘶吼」　小宇直接站起來狂膜拜

亞特蘭提斯再現？巴西雨林沉水中　詭異清澈水流...學者：像外星世界

孫安佐6點聲明「整件事像羅生門」　不想為難米砂..籲：記得要看醫生

飛機上「用嘴吸尿」37分鐘急救　吸二口就想吐！仁醫：無怨悔

恭喜！《聲林之王2》冠軍出爐　四強名單都在這

吱吱自創曲《oh my love》超chill　超入耳敲碗：一定要發單曲

包裹送貨失敗...她點「簡訊連結」 手機秒被盜刷6筆共9千小額付款

黑糖撞奶老店「陳三鼎」歇業　無預警關門...鄰驚爆：將頂讓

天掉不明物！車頂遭砸凹玻璃碎裂　駕駛急停路邊查看傻眼...是一隻狗

老弟拍「牛肉吃播」挑釁健身姐 烤盤聲太逼人...他被蘆筍K頭伺候

防堵莫拉萊斯！玻利維亞國會通過新法「禁止連續2屆任職者」又參選

他到希臘旅遊「飯店激戰人妻」　綠光夫氣瘋…闖房徒手爆頭小王！

日韓外長商定下月四川辦「文安會」！　磋商徵用工案及貿易戰

6寶媽長期吸毒懷胎15周送醫亡　「驗出爆量古柯鹼」健康男嬰夭折

加州小學停車場2男童凌晨遭槍殺！　槍手瘋狂掃射滿地彈殼

500名環保人士抗議！　耶魯哈佛球賽被迫暫停「將他們趕出現場！」

葉門內戰近5年！「骷髏男嬰」肋骨貼皮膚、雙頰凹陷　躺保溫箱虛弱苦撐

老爸酒吧慶生「突被抓上警車狂奔」　無線電傳女兒死訊…當場後座崩潰！

越南台資鞋廠爆「員工集體中毒」　至少110人嘔吐昏迷送醫院

137婦女遭現、前任伴侶殺害！　「巴黎紫海」10萬人上街抗議性別暴力

哈士奇吃飯等不到指令！　心急邁腿狂跳「觸電雷鬼步」

快訊／韓國瑜為共諜介選案再轟黑韓產業鍊　嗆告NCC主委瀆職

冬盟／日職投手尾速快　林威助：沒做功課難打

鹿港風箏節「動物Fun風箏」盛大開場！2層樓高吉祥物亮相　限量禮品搶翻天

390匹RM19概念車亮相　Hyundai將推出中置後驅性能鋼砲！

大膽投資《陽光普照》成金馬大贏家　裴偉3個關鍵「不怕賠錢」助台灣影視

共諜自爆介入台灣選舉！卓榮泰：傳聞相當久…總算有當事人現身說法

桃園老婦晨運倒臥血泊中　暖警及時救援挽回一命

包所有生活開銷竟被男友要「房租AA制」！同居女無助上網求救…網一聽戰翻

特斯拉試駕自撞！3人全脫困　23歲駕駛下秒詭墜16m慘死...母見屍崩潰腿軟

大胸部女生的7種日常困擾　彎腰撿筆也能變大家的獵物

國際熱門新聞

媽被家暴！女兒假訂披薩真報警

2歲及1歲女童遭忘車上活活熱死

男3年敗光6億獎金　竟靠2招奇蹟翻身

台援贈直升機失事　巴拉圭：損失6千萬美元

少女離家6天　只穿襪子逃亡求救！

「皇帝級」萬元珍奶　女記者試喝翻白眼

老爸酒吧慶生「突被抓上警車狂奔」無線電竟傳來女兒死訊

三寶旋轉1小時　員警：駕駛是狗

日議員國宴酒醉　騷擾公主：寂寞嗎

蓋茲年捐1.5兆奪首富　自嘲捐不夠快

她喝到爛醉　竟拿菜刀捅死雙胞妹

不滿女友約會其他人　「狼人殺男神」怒殺網紅女友

40歲父戀上女兒友　煽情日漫遭轟

性侵養女遭通緝…逃亡時墜樓終身癱

更多熱門

相關新聞

哥倫比亞掀全國抗議　總統支持率剩26％

哥倫比亞掀全國抗議　總統支持率剩26％

南美洲國家哥倫比亞（Colombia）數萬人民不滿養老津貼被砍，毒品交易猖獗，政府空襲毒梟卻因此害死8名無辜孩童，走上街頭抗議，是國內近幾年最大規模示威。據了解，右派總統杜克（Iván Duque）去年8月上台，但如今支持率暴跌，只剩下26％。

網拍妹3萬8千元賣蘋果手機　男毒蟲面交搶走

網拍妹3萬8千元賣蘋果手機　男毒蟲面交搶走

健身房淪毒販新據點陽光男遭逮

健身房淪毒販新據點陽光男遭逮

男友運毒她當翻譯　蹲完苦牢返台獲判無罪

男友運毒她當翻譯　蹲完苦牢返台獲判無罪

5歲童偷吃古柯鹼　帶去班上炫耀

5歲童偷吃古柯鹼　帶去班上炫耀

關鍵字：

毒品古柯鹼

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 乾拌麵 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 乾拌麵12強 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

女闖平交道逆轉！友曝影片怒：台鐵害人

台南妹深夜大街痛哭　他幫擦眼淚被告了

媽被家暴！女兒假訂披薩真報警

女面試秒辭！隔天被通知：老闆找齊人

林志玲婚禮拒絕邀請劉德華！原因曝光

100kg厚片女懷孕7個月被嫌醜胖！

即／女闖平交道大逆轉　台鐵道歉

孫安佐11分鐘嗆爆米砂！猛攻「女生痛點」網看完怒炸

輾死孝子怨倒楣　駕駛殯儀館遭怒毆

媽見離世兒子留下「心意」秒潰堤

吳佩慈素顏照「老態盡出」網驚：女版黃立行

歐陽娜娜金雞「紅毯無P照」起底悲劇了！

LOL世界冠軍約妹泡湯！「11分鐘大尺度影片」網罵翻

停車請留電話　車主完美配合瞎爆

韓職／韓華鷹21歲金成勳墜樓身亡

更多

最夯影音

更多
李艾薇決賽曲站沙發上「嘶吼」　小宇直接站起來狂膜拜

李艾薇決賽曲站沙發上「嘶吼」　小宇直接站起來狂膜拜
亞特蘭提斯再現？巴西雨林沉水中　詭異清澈水流...學者：像外星世界

亞特蘭提斯再現？巴西雨林沉水中　詭異清澈水流...學者：像外星世界

孫安佐6點聲明「整件事像羅生門」　不想為難米砂..籲：記得要看醫生

孫安佐6點聲明「整件事像羅生門」　不想為難米砂..籲：記得要看醫生

飛機上「用嘴吸尿」37分鐘急救　吸二口就想吐！仁醫：無怨悔

飛機上「用嘴吸尿」37分鐘急救　吸二口就想吐！仁醫：無怨悔

恭喜！《聲林之王2》冠軍出爐　四強名單都在這

恭喜！《聲林之王2》冠軍出爐　四強名單都在這

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面