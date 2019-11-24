6寶媽長期吸毒懷胎15周送醫亡　「驗出爆量古柯鹼」健康男嬰夭折

▲母親懷胎時突送醫，最後仍不幸死亡。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者丁維瑀／綜合報導

英國女子休斯（Lindsey Ann Hughes）生前育有6名孩子，今年3月時她正懷有第7名小孩，某天卻突然被送往醫院，接受治療後仍死亡。屍檢報告近期釋出，結果發現這名母親體內含有大量古柯鹼，雖然她並非直接死於吸毒，但毒品間接造成許多身體狀況。

綜合《太陽報》、《每日郵報》報導，34歲的休斯生前住在北威爾斯，當時感到不適時，她已懷孕15周左右，原本期待著兒子出生，她卻突然被送往醫院，治療2周後死亡。驗屍結果發現，女子原本患有支氣管肺炎，導致她昏倒與呼吸衰竭，體內還有大量古柯鹼。

驗屍官普里查德（Dewi Pritchard）總結，休斯的死亡並非他殺，「如果她過去沒有使用古柯鹼，可能在支氣管肺炎的病情中存活下來，但我們無法確定。」他補充，這類毒品確實會引發長期健康問題。

普里查德說明，休斯死於肺炎引發的呼吸衰竭，但古柯鹼中毒也是其中一個促成因素。報告顯示，休斯的心臟受到損害，可能是長時間服用古柯鹼所導致，而她過世前，懷的是一名非常健康的男嬰。

休斯的朋友埃文思（Helen Evans）形容，休斯生前充滿活力，是非常盡責的母親。失去媽媽的6名孩子，3月開始則由休斯的爸媽照顧，其中年紀最小的僅1歲。