防堵莫拉萊斯！玻利維亞國會通過新法「禁止連續2屆任職者」又參選

▲玻利維亞國會通過新法案，禁止連續兩屆任職的人投入同一職務的選舉。（圖／路透）



記者吳美依／綜合外電報導

玻利維亞國會兩院23日一致通過新法案，禁止前兩屆任職的人又投入同一職位的選舉，廢除10月20日總統大選的結果，並允許重新選舉，只要臨時總統阿涅茲（Jeanine Áñez）簽署即可生效。據了解，此舉被認為正式排除前總統莫拉萊斯（Evo Morales）返國參選的可能性。

《路透社》報導，玻利維亞國會一致通過，廢除10月20日舞弊的大選結果，允許舉行新一輪的總統選舉。最重要的是，新法案禁止連續當選兩屆的任職者再度投入同一職位的選舉，也就是防止執政近14年的前總統莫拉萊斯返國參選。

▲玻利維亞臨時總統、前參議院副議長阿涅茲（Jeanine Áñez）曾允諾會盡快舉行選舉。（圖／路透）

臨時總統阿涅茲曾承諾，會盡快舉辦總統大選，因此被外界預期將會快速簽署法案，使其生效。她也在推特上表示，「我想要感謝議員們聽見並理解人民的聲音。」

▲▼前總統莫拉萊斯涉嫌舞弊請辭，示威者普天同慶（上圖），支持者卻也不滿，發起另一波抗議（下圖）。（圖／路透）

根據《中央社》、《法新社》，臨時政府22日邀請支持前總統的示威人士，23日下午4時來到總統官邸克馬多宮（Palacio Quemado）談話，希望達成共識，「為國家帶來和平。」此消息一出，抗議人士紛紛解除路障，恢復交通，讓一度糧食、汽油短缺的行政首都拉巴斯（La Paz）等地解除危機。

政治分析家托蘭佐（Carlos Toranzo）指出，莫拉萊斯所屬的「爭取社會主義運動黨」（MAS）已與臨時政府達成協議，「雖然支持者依然忠於前總統，但MAS要想辦法在沒有莫拉萊斯的情況下自救，下次選舉時，才能成為選民心中的選項之一。」

▲玻利維亞前總統莫拉萊斯（Evo Morales）執政長達將近14年，因選舉舞弊下台，飛抵墨西哥尋求庇護。（圖／路透）

玻利維亞10月20日舉行總統大選，初步與最終的開票結果卻出現大逆轉，讓前總統意外地再度連任，引爆全國抗議，最後就連軍警也不支持，莫拉萊斯11月10日只好宣布辭職，逃到墨西哥尋求庇護，時任參議院副議長阿涅茲則宣布成為臨時總統。但是，前總統的支持者非常不滿，也走上街頭，阻塞交通，一度造成拉巴斯等重要城市物資短缺。據了解，抗議至今已經造成至少32人喪生。

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