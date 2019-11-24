悲慘世界！18歲女被狼繼父性侵　怕全家沒飯吃...翻供竟反涉誣告、偽證罪

▲18歲小萍控告繼父性侵後反悔，反而吃上誣告、偽證官司。（示意圖／取自Pixabay）

記者鄧木卿／台中報導

40歲林姓男子去年在租屋處強行性侵18歲繼女（化名小萍），小萍不甘受辱憤而提告，後來擔心繼父一旦被關，家中會失去經濟來源，於是翻供改口是你情我願的性交易，法官勘驗林男所拍攝的性交影片發現小萍沒有反抗，不但判決林男無罪，還告發小萍誣告和偽證，檢方認為法官未考量小萍實情，有如二度傷害，全案將上訴。

檢方表示，去年10月，小萍到繼父林男租屋處拿東西，一進門隨即被林男壓倒在床，先是強迫口交，接著強行性交，林男拍下整個性交過程，2周後，林男趁妻子不在家，以之前所拍攝的影片要脅小萍再來一次，小萍急中生智，表示要考慮一下，藉著上廁所以簡訊向同學求助，同學立即報警，警方上門抓人，林男坦承強制性交，後來被收押，不料，小萍事後反悔大翻供。

小萍翻供表示，報警只是希望能拿回影片，並不希望林男被關，因為林被關，全家將失去經濟來源，而且她沒有被強迫，而是一場性交易，林男不但給她1萬元，還保證下次不會再犯，她拜託法官能盡速結案，她不會追究，小萍母親也出面解釋，女兒單純是為了拿回影片才提告，結果反而害了林男。



法官事後勘驗性交影片發現，小萍在性交過程中，用手遮臉，任由繼父拍照錄影，過程沒有反抗動作，完事後，小萍還載林男去提款，再載他回租屋處，過程不像被強迫，最後判處林男性侵部份無罪，但林男拿影片威脅再次嘿咻，則以恐嚇罪判刑6月，而且還告發小萍涉及誣告和偽證罪嫌。



檢方不服判決結果，林男已坦承是強制性交，小萍翻供全是親情壓力，加上林男是經濟來源，法官應詳查小萍是否患有創傷後壓力症候群，告發小萍誣告和偽證罪，有如二度傷害，傷口上灑鹽，因此將上訴台中高分院釐清案情。

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