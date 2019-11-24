「港人用選票傳訊息給北京」BBC：區選檢驗林鄭支持度　影響2022特首選舉

▲ 香港特首林鄭月娥已於上午8點56分左右完成投票，呼籲全港選民投票，以行使公民權力。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

香港第六屆區議會選舉今（24日）登場，投票人潮一早就出現，也備受國際社會關注，因為這是香港發生大型示威抗爭後的第一場大型選舉。BBC形容，此次投票不但是港人檢驗特首林鄭月娥政府的考核試金石，也是力挺政府修例的建制派面臨挑戰的時刻，當地選民也希望能透過選舉向北京政府傳遞訊息，甚至進一步影響下一屆香港領導人選。

▲許多香港選民在投票站外排隊，等待投票。（圖／路透）

此次區選將會是近年來最激烈的一場主要大選，每個選區都有2名以上的候選人相互競爭，沒有候選人可以自動當選。香港選舉事務處數據顯示，在香港18個區議會當中，將由約413萬名登記選民投票選出452名區議員，但今年候選人達1000多人，而39萬2601名新登記的選民之中，增幅最大的年齡層為18歲至20歲的年輕人，佔5萬8794人。

報導指出，親北京政府的候選人敦促選民能夠出來投票，用選票對港警與示威者所造成的衝突動亂表達不滿，民主派人士則是希望能透過此次選舉增加立法會的代表人數，對香港特首人選產生影響力。

▲當局先前已表示，若投票站出現嚴重混亂情況，將會暫停投票。（圖／記者游宗樺攝）

事實上，香港區議會的主要任務是針對市政等日常事務向政府提供意見，但立法會部份議席、選出特首的選舉委員會都有保留席位給區議員，因此這次區選可能會影響明年立法會選舉及2022年的特首選舉。

香港浸會大學（Hong Kong Baptist University）副教授Kenneth Chan向路透社透露，「香港市民已經把這次選舉視為表達意見的另一種管道，並針對林鄭月娥政府傳達他們的觀點。」

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▼ 此次區選投票時間為上午7時30分至晚上10時30分，料結果午夜後公布。選上的區議員將於2020年1月1日上任，任期4年。（圖／路透）