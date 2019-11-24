500名環保人士抗議！　耶魯哈佛球賽被迫暫停「將他們趕出現場！」

▲球賽遭環保份子抗議，比賽延遲約一小時。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者施怡妏／綜合報導

美國耶魯大學和哈佛大學23日舉行美式足球賽，中場休息時遭到環保人士衝入球場抗議，70名示威者要求大學撤資石油投資案，現場也有球迷響應，導致比賽延遲約一小時。警察到場後逮捕部份示威者，並透過廣播要求他們離場。

根據紐約時報報導，在球賽中場休息時間，約70名環保人士衝入球場抗議，場中還有球迷加入，最高峰時期有500多人加入示威活動，引發部份球迷不滿，大喊「將他們趕出現場！」

該場球賽由ESPNU現場轉播，在抗議的同時，球員們被帶入休息室，頻道也改播另一場球賽，直到示威者離場。隨著警察陸續到場後，現場抗議民眾逐漸減少，某些抗議人士被逮捕，但確切被逮捕人數還不清楚。警方表示，「有42人因行為不檢而被開傳票。」

The Harvard-Yale football game has been delayed due to students protesting climate change in the middle of the field. pic.twitter.com/uY9Kc3Mn32 — ESPN College Football (@ESPNCFB) November 23, 2019

其中被開傳票的哈佛學生施瓦茲（Caleb Schwartz）表示，「感覺真的很好，知道原來人們支持撤資投資案，現在我們將採取更多的行動，來表達我們的意見。」耶魯大學的一名澳洲學生何秋尾（Akio Ho）表示，「我的國家正處於大火中，氣候危機是非常急迫的問題。」

據了解，哈佛大學多年來拒絕撤資，而耶魯大學則做出撤資承諾。去年12月耶魯大學與油氣探勘公司Antero的1.22億美元的投資，受到環保份子抗議後，耶魯大學已經放棄大部分的投資。

對此，哈佛23日發表聲明，氣候行動計畫「明確的了解到科學所要說明的，地球必須迅速採取行動，停止使用化石燃料」。耶魯大學發言人Karen N. Peart針對這場示威表示，耶魯大學支持「個人意見自由表達」，但因為示威擾亂球賽感到遺憾。