比特幣跌破8000美元　分析師：持續跌至5000元似乎不可避免

▲ 比特幣上週跌破8000美元關卡。（圖／路透社）

記者李瑞瑾／綜合報導

比特幣過去一個月來，一直面臨著劇烈的波動，並且在上周跌破8000美元關卡，而這波走跌趨勢，始於它從7300美元飆升至10,600美元的爆炸性反彈之後。自發生這種情況以來，BTC的空頭一直牢牢控制著盤勢，幾乎抹去了這次反彈產生的所有收益。

綜合外媒報導，分析師指出，在短期內，BTC跌破5,000美元似乎是不可避免的，但長期前景仍然相當看好，一位業內人士表示，幾乎可以保證比特幣最終將達到10萬美元。

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比特幣在6,700美元處有所支撐，但市場認為，比特幣仍可能跌破5,000美元，目前，比特幣的價格在7240美元左右波動，外媒指出，BTC從這些低點強勁反彈，表明此處存在巨大的購買壓力，這可能會增強其近期價格走勢。

加密貨幣分析師Harry在最近的一條推特中談到了這一點，他表示目前正在關注BTC近期跌破支撐位的可能性，並認為比特幣價格走勢表明跌至5,000以下是不可避免的，一路上有很多良好的賣空點。

▲ 雖然比特幣近期有走跌趨勢，但後市仍被看好。（圖／達志影像／美聯社）

卡達諾幣（ADA）的創始人Charles Hoskinson在最近的一條推文中表示「BTC最終將交易超過10萬美元，儘管比特幣的近期前景看似陰沉，但宏觀前景仍然看似瘋狂。」他解釋，支持比特幣上漲的全球運動，將推動其價格超過10,000美元，並最終使其價格飆升至100,000美元，「加密貨幣是不可阻擋的、加密貨幣是未來。」他在推文中如此說道。

另一方面，中國大陸最近積極發展區塊鏈技術，但這消息似乎並沒有激勵到比特幣和加密貨幣，因為人民銀行再次對加密貨幣進行了鎮壓。人民銀行警告，不容許涉及數位資產的「非法行為」，並指出，投資者不應將加密貨幣誤認為是區塊鏈。

消息一出後，比特幣鯨魚（Bitcoin whale，指比特幣市場上巨額交易者）就通過一次大規模交易進行了資金移轉，涉及47,000BTC，價值超過3.378億美元。但也有分析師指出，比特幣波動劇烈並非受到中國大陸打擊區塊鏈政策影響，而是「不需要」，他認為，比特幣需求其實並不像買方所認為的那麼迫切。