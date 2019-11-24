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她開車傳簡訊「討論晚餐」...撞死台女博士！殺人罪成立恐關10年

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▲▼開車,手機。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲紐澤西州發生開車傳簡訊導致無辜路人死亡的悲劇。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者錢玉紘／綜合報導

美國紐澤西州一名婦人日前邊開車邊傳簡訊，結果意外撞死一名台灣籍女子，該案當地時間於22開庭，陪審團最終裁決其致死罪名成立，最高將面臨10年有期徒刑。這也是紐澤西州自2012年「傳簡訊開車」列為與酒駕同罪以來，第一件依此法裁決案例，喚起大眾關注。

這起車禍發生在基恩斯堡（Keansburg），2016年9月28日早上8點多，50歲的女子曼索內特（Alexandra Mansonet）開著黑色賓士出門上班，離家沒多久後行經路口，一個不注意追撞上一輛豐田牌可樂娜轎車（Toyota Corolla），導致豐田車再撞飛39歲的行人王玉文（Yuwen Wang，音譯）。

王玉文雖然立即被送醫治療，仍於同年10月3日於醫院過世。據了解，王玉文來自台灣，在紐澤西一家香水公司擔任研究員，才剛剛在當地取得博士學位。

檢察官指出，當時路口已經紅燈，被追撞的豐田車停下來等待，卻被曼索內特的車子撞到，導致意外發生。她在法庭上辯稱，當時是在低頭找除霧器的開關，但調查顯示，曼索內特是因為收到了一封朋友的簡訊，問晚餐要吃「古巴菜、美式料理、或墨西哥菜，選一個吧」，而她正準備回覆，才會造成意外發生。

檢方也指出，證據顯示，當時曼索內特已經打出了「me」兩個字母，明顯是在回覆簡訊。陪審團經過2天的討論之後，判被告二級車輛謀殺罪成立，最高將面臨10年的刑期，法官則要求其服刑滿85%之後，才可假釋出獄。曼索內特聽到判決後，在法庭上掩面痛哭。

這也是當地第一起因「傳簡訊駕駛」而被起訴定罪的案例，檢察官葛蘭米西尼（Christopher Gramiccioni）表示，希望喚起大眾對於分心駕駛的注意與討論，「即便只分心幾秒鐘傳訊息，都可能造成嚴重的傷害甚至死亡，這是不值得冒的風險」。

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