他到希臘旅遊「飯店激戰人妻」　綠光夫氣瘋…闖房徒手爆頭小王！

▲男子到希臘搞上人妻，直接人妻的老公毆打致死。（圖／示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳亭伃／綜合報導

不少人在國外遊玩，都會想要找個玩伴，但千萬要小心別惹上有夫之婦。一名英國男子到希臘伊薩卡島（Ithaca）觀光時，在島上遇見一位42歲的女子，兩人相談甚歡，卻沒想到女子已經是當地的有夫之婦。女子的丈夫得知後，找上英國男活生生將他打死。

根據英國《太陽報》報導，這名英國男子在21日抵達伊薩卡島，並在鎮上與女子相遇，但女子的老公是54歲的當地男子柯斯塔斯（Kostas Skarmeas），據悉女子背著老公與這名英國男發展地下情的關係，不少居民都已經知道，甚至也表示，「柯斯塔斯的婚姻確實遇到了問題」。

柯斯塔斯曾經多次與親友吐苦水，認為自己的老婆已經在外面跟英國男子發生關係，且可能持續一段時間，但親友表示，「沒有人知道這名英國人是誰，只知道他已經讓柯斯塔斯非常憤怒」。案發當天，英國男被發現陳屍在旅館內，旅館人員立即通知警消人員。警方調查，柯斯塔斯的妻子為英國人，持南非護照，夫妻倆次協議離婚，因為柯斯塔斯想要得到小孩的監護權，甚至想到兩人離婚，孩子可能被英國男與妻子帶離開家鄉，就情緒相當激動。

警方研判，兩人離婚中的監護權問題，可能為柯斯塔斯最大的殺人動機，因為擔心失去了妻子也沒了孩子。而英國男子頭部受到嚴重的傷害，失血過多身亡。目前柯斯塔斯與妻子已經遭到拘留，將進一步了解詳細犯案原因與三人的感情問題，且已與死者家屬聯繫。

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