2女童遭忘車內曝曬5hrs！粗心媽急提水泡屍降溫…女兒早被活活烤死

▲ 2名年幼的女童遭遺留在車上。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳宛貞／綜合外電報導

澳洲昆士蘭日前發生悲劇，一名年輕婦女將一雙僅2歲及1歲的年幼女兒遺留在室外的車上，待她想起時已經經過數小時。她驚慌的想為2名女兒降溫，但她們已經遭活活熱死。

《澳聯社》24日報導，居住在布里斯本洛根市的27歲母親康利（Kerri-Ann Conley）23日下午驚覺，她將2名女兒遺忘在家門口的黑色休旅車上，趕緊將她們抱進屋裡、放進裝著水的浴缸，試圖讓她們降溫並打電話求助，但為時已晚。

當地醫護人員下午約1時35分接獲緊急通報，趕往沃特福德西（Waterford West）住宅區，但趕到時2名女童已經身亡，推測死因是極端高溫。康利面臨2項謀殺指控，25日將在布里斯本地方法院出庭。

當地警官懷特（Mark White）23日說明，不幸死亡的2名兒童屍體有長時間暴露在極端高溫中的跡象，目前正朝此方向調查，「我們說的正是那些孩子的父母。這是一起悲劇性的事件。」

報導指出，23日1時30分當地氣溫為31度。昆士蘭兒童安全組織（Kidsafe Queensland）執行長蒂爾茲（Susan Teerds）表示，車內溫度可能高達70度。

康利家的一名鄰居向媒體透露，她的孫子當天早上6時30分左右就看到2名女童在車子裡。另一名鄰居則表示，她的孫女看見濕淋淋的嬰兒（屍體）被抬出屋外，相當令人震驚。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。