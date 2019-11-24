樓下鄰曾抱怨「天花板滲謎樣液體」　他開門驚見「3年腐屍」死臥廚房

▲美國退役海軍懷特死亡多年，屍體卻都沒人發現。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者吳美依／綜合外電報導

美國退役海軍懷特（Ronald Wayne White）獨自搬到德州達拉斯（Dallas）居住，套房卻好幾年沒有用水紀錄。工作人員登門調查，竟發現住戶遺體倒臥在廚房，此時距離他的死亡時間已過了3年之久。據了解，樓下鄰居2年前抱怨，天花板有奇怪的液體滲下來，最後因情況停止，不了了之。

德索托（DeSoto）市政府中心人員發現，這一間套房有人居住，卻長年沒有用水紀錄，因此11月10日親自前往調查，但卻沒人應門。他打開拴著的大門，竟發現一具腐爛的遺體倒臥在廚房地板上，趕緊通報，才讓一切曝光。

CNN報導，達拉斯法醫判斷，懷特已經死亡「很長一段時間，可能達到3年之久」。警官舒爾特（Pete Schulte）提到，51歲死者2016年10月搬進新家，可能於入住幾周後就死亡，因為房租從退休金帳戶按月扣款，因此沒人發現異狀。

▲樓下住戶曾經抱怨，天花板有奇怪液體滲出，之後卻不了了之。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



警官舒爾特指出，目前仍不清楚懷特的真正死因，但已排除他殺的可能性，此外，套房中有許多糖尿病相關藥物，家屬事後也證實死者罹患糖尿病。他提到，樓下一名鄰居2年前曾申訴，一直有液體從天花板滲下來，但不久後就停止了，公寓維修小組也因此結案。

根據BBC，懷特海軍退伍以後轉任擔任國防部承包商，與妻子離婚後，一個人搬到德州。他居住在3層樓公寓的西北側，位置非常隱密，與世隔離，所有窗戶也都緊閉上鎖，也許因為這樣，遺體過了許多年才被發現。

▲懷特與妻子離婚以後，獨自搬到德州達拉斯的偏僻公寓居住。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



死者母親史蒂芬（Doris Stevens）表示，2016年就發現兒子老是不回電話，非常奇怪，曾向好幾個不同的警方部門通報，但因懷特已經成年，又頻繁到外國出差，所以很難成立失蹤案。她向電視台WFAA說道，「我兒子怎麼會死在那棟公寓裡，卻沒人知道任何事？這些日子以來，我受盡折磨，因為沒有人想要幫我找到他。」

根據美軍報紙《星條旗報》（Stars and Stripes），懷特是一名海軍，曾在尼米茲號航空母艦（USS Nimitz）、洛克伍德號（USS Lockwood）等多艘軍艦服役，也被派駐到冰島與日本，獲得3枚海軍獎章、4枚海軍成就獎章與2枚科威特解放勳章。

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