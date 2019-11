敘北貨車炸彈攻擊「斷肢噴飛血流滿地」　釀9死22傷…土國怒批庫德族

▲敘北23日發生汽車炸彈攻擊,9死20多傷。(圖/翻攝自推特)

記者陳亭伃/綜合報導

美國總統川普下令撤兵敘利亞後,土耳其的直接介入導致局勢更加動盪。23日再度爆發貨車炸彈攻擊,根據人權組織報告,這場攻擊已經造成9人死亡、22人受傷,目前還未有組織出面承擔責任,只能由民間單位盡力搶救傷者。令人難過的是,被炸死的9名死者中,就有4名是平凡百姓,戰爭的無情再度讓許多家庭崩解。

綜合外媒報導,由土耳其控制的敘利亞北部泰勒艾卜耶德(Tal Abyad)爆發的炸彈攻擊,原先土耳其國防部公布死亡人數僅3人,並指出有22名傷者急需救治,但前線記者則表示,炸彈貨車在引爆之後已經燒毀,甚至地上佈滿鮮血,土耳其軍人跟民眾用布隔離現場後,將殘肢清理乾淨。

人權組織表示,最終統計的死者有9人,其中有4人是來自同一個家族,也僅是一般民眾。目前也尚未有極端組織出面承認,土耳其政府表示,這場攻擊是由原本佔領當地的庫德族殘餘勢力所策畫,泰勒艾卜耶德光是這個月就已爆發第三次汽車炸彈攻擊,至少24人死亡。

在事件爆發後稍晚,土耳其國防部再提到,已經有30輛載有醫療物資、食物、衣服的卡車進入到空襲、恐攻重災區,目前土耳其安全隊已經對襲擊做出應對與調查。

