敘北貨車炸彈攻擊「斷肢噴飛血流滿地」　釀9死22傷…土國怒批庫德族

▲敘北23日發生汽車炸彈攻擊，9死20多傷。（圖／翻攝自推特）

記者陳亭伃／綜合報導

美國總統川普下令撤兵敘利亞後，土耳其的直接介入導致局勢更加動盪。23日再度爆發貨車炸彈攻擊，根據人權組織報告，這場攻擊已經造成9人死亡、22人受傷，目前還未有組織出面承擔責任，只能由民間單位盡力搶救傷者。令人難過的是，被炸死的9名死者中，就有4名是平凡百姓，戰爭的無情再度讓許多家庭崩解。

綜合外媒報導，由土耳其控制的敘利亞北部泰勒艾卜耶德（Tal Abyad）爆發的炸彈攻擊，原先土耳其國防部公布死亡人數僅3人，並指出有22名傷者急需救治，但前線記者則表示，炸彈貨車在引爆之後已經燒毀，甚至地上佈滿鮮血，土耳其軍人跟民眾用布隔離現場後，將殘肢清理乾淨。

人權組織表示，最終統計的死者有9人，其中有4人是來自同一個家族，也僅是一般民眾。目前也尚未有極端組織出面承認，土耳其政府表示，這場攻擊是由原本佔領當地的庫德族殘餘勢力所策畫，泰勒艾卜耶德光是這個月就已爆發第三次汽車炸彈攻擊，至少24人死亡。

在事件爆發後稍晚，土耳其國防部再提到，已經有30輛載有醫療物資、食物、衣服的卡車進入到空襲、恐攻重災區，目前土耳其安全隊已經對襲擊做出應對與調查。