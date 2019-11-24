137婦女遭現、前任伴侶殺害！　「巴黎紫海」10萬人上街抗議性別暴力

▲ 數萬女性上街抗議，捍衛女性權利、聲援受害者。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

法國2019年截至目前為止有逾130名女性遭現任或前任伴侶殺害，相當於平均每3天就有1名女性被殺，還有數十萬婦女受到家暴影響。巴黎市中心23日成為一片紫海，上萬民眾走上巴黎街頭，呼籲停止性別暴力與謀殺女性的暴行。

這場女權運動以紫色為代表色，製作印有受害者姓名、照片的旗幟及文宣。以女性為主的數萬名示威者高舉「打破沉默」等標語吶喊道，「施暴者，你們完蛋了，女性正走上街頭！」總統馬克宏（Emmanuel Macron）遊行結束後在推特上表示，「我支持每一名經歷過性別暴力或性暴力的女性，將持續動員政府及國家，投身這項偉大的事業。」

警方統計，23日巴黎約有3.5萬人參與遊行，就在政府公布家暴調查報告的2天前。活動主辦單位「我們所有人」協會（#NousToutes）則指出，巴黎有多達10萬人參加，全國各地包括里昂、聖特拉斯堡等城市共有15萬人響應，稱其為法國史上最大規模的反對性別暴力示威抗議。

▲▼ 民眾上街呼籲停止性別暴力。（圖／路透）

《路透社》報導，除政府家暴調查報告以外，法國司法部長、內政部長及負責性別平等事務的國務卿23日在《巴黎人報》（Le Parisien）發表聯合評論表示，政府將宣布一系列旨在保護女性的新政策，「我們可以，而且也應該做得更好。」

根據《法新社》調查，法國境內今年以來共有116名女性遭丈夫、伴侶或前任伴侶殺害；相關女性團體統計結果則為137人。官方數據指出，法國2018年有121名女子被殺；婚姻暴力每年則影響多達22萬女性。

歐洲理事會防範女性及家庭暴力委員會（GREVIO）指出，法國需要為受害者及其子女提供更好的保護，並採取更有效的反暴力措施。遊行主辦方表示，無法繼續容忍殺害婦女的兇手逍遙法外的現況，「國家必須盡其所能，保障國內女性的安全。」

28歲的示威者波林（Pauline）在巴黎表示，「不論是在社會、職場或個人生活中，到處都充斥針對女性的暴力行為。男性必須意識到他們對自己的另一半做了什麼。」

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。