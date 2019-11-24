葉門內戰近5年！「骷髏男嬰」肋骨貼皮膚、雙頰凹陷　躺保溫箱虛弱苦撐

▲葉門一名男嬰嚴重營養不良，骨頭根根分明，雙頰凹陷。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

中東國家葉門（Yemen）內戰持續將近5年，導致國內數百萬人面臨飢荒，是世界上「人道主義危機」最嚴重的地方。一名男嬰飽受營養不良的折磨，骨頭根根分明，雙頰凹陷，衝擊畫面曝光後，外界掀起呼籲停火的聲浪。聯合國大使葛瑞菲斯（Martin Griffiths）於22日表示，葉門當局與什葉派叛軍「胡賽運動」（Houthi Movement）的衝突明顯降溫，過去2周空襲次數減少了80％。

▲男嬰嚴重營養不良，虛弱地躺在保溫箱裡。（圖／達志影像／美聯社）

照片中，一名男嬰躺在保溫箱裡熟睡，身形非常瘦弱，可以清楚看見骨頭的形狀，肋骨緊貼皮膚，臉頰也深深凹陷。據《每日郵報》報導，小寶寶嚴重營養不良，他目前住在首都沙那（Sanaa）的一間醫院中。這一幅畫面讓許多人感到不捨、心酸，再次掀起停止戰火的呼籲。

《半島電視台》報導，聯合國大使葛瑞菲斯昨（22日）表示，葉門政府與「胡賽運動」（Houthi Movement）的協商「開始取得進展與結果」，過去2周空襲次數遽減將近80％，最久曾長達48小時沒有任何攻擊。他認為，這是「事態改變」最重要的跡象，如今戰火節奏放緩，也許能朝「全面停火」邁出一大步。

▲葉門內戰將近5年，除了胡賽運動以外，還有「南方過渡委員會」（STC）等分離主義分子。（圖／路透）

葛瑞菲斯提到，「胡賽運動」曾於9月20日宣布，停止對沙烏地聯軍的無人機與導彈發動攻擊，此情況「已經維持第2個月」，此外，雙方領袖經過86天協商以後，同意一起為更大、更重要的願景努力，這項進展能夠成為「快速透過政治手段解決衝突的催化劑。」

▲沙烏地聯軍針對葉門發動空襲，造成許多平民傷亡。（圖／路透）

綜合外媒報導，葉門叛軍「胡賽運動」獲得伊朗支持，2014年控制首都薩那與北方大部分地區，而沙烏地聯軍2015年介入、支援總統哈迪（Abd-Rabbu Mansour Hadi），內戰持續至今，造成數萬人死亡，其中大多都是平民。聯合國曾指出，葉門國內數百萬人缺乏食物與醫療資源，面臨飢荒邊緣，是全球人道主義危機最嚴重地區。

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