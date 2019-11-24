　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

葉門內戰近5年！「骷髏男嬰」肋骨貼皮膚、雙頰凹陷　躺保溫箱虛弱苦撐

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲葉門內戰近5年，人道主義危機嚴重。首都沙那（Sanaa）一名男嬰嚴重營養不良。（圖／達志影像／美聯社）

▲葉門一名男嬰嚴重營養不良，骨頭根根分明，雙頰凹陷。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

中東國家葉門（Yemen）內戰持續將近5年，導致國內數百萬人面臨飢荒，是世界上「人道主義危機」最嚴重的地方。一名男嬰飽受營養不良的折磨，骨頭根根分明，雙頰凹陷，衝擊畫面曝光後，外界掀起呼籲停火的聲浪。聯合國大使葛瑞菲斯（Martin Griffiths）於22日表示，葉門當局與什葉派叛軍「胡賽運動」（Houthi Movement）的衝突明顯降溫，過去2周空襲次數減少了80％。

▲葉門內戰近5年，人道主義危機嚴重。首都沙那（Sanaa）一名男嬰嚴重營養不良。（圖／達志影像／美聯社）

▲男嬰嚴重營養不良，虛弱地躺在保溫箱裡。（圖／達志影像／美聯社）

照片中，一名男嬰躺在保溫箱裡熟睡，身形非常瘦弱，可以清楚看見骨頭的形狀，肋骨緊貼皮膚，臉頰也深深凹陷。據《每日郵報》報導，小寶寶嚴重營養不良，他目前住在首都沙那（Sanaa）的一間醫院中。這一幅畫面讓許多人感到不捨、心酸，再次掀起停止戰火的呼籲。

《半島電視台》報導，聯合國大使葛瑞菲斯昨（22日）表示，葉門政府與「胡賽運動」（Houthi Movement）的協商「開始取得進展與結果」，過去2周空襲次數遽減將近80％，最久曾長達48小時沒有任何攻擊。他認為，這是「事態改變」最重要的跡象，如今戰火節奏放緩，也許能朝「全面停火」邁出一大步。

▲▼葉門南部分離主義分子，受阿拉伯聯合大公國支持，占領亞丁。（圖／路透）

▲葉門內戰將近5年，除了胡賽運動以外，還有「南方過渡委員會」（STC）等分離主義分子。（圖／路透）

葛瑞菲斯提到，「胡賽運動」曾於9月20日宣布，停止對沙烏地聯軍的無人機與導彈發動攻擊，此情況「已經維持第2個月」，此外，雙方領袖經過86天協商以後，同意一起為更大、更重要的願景努力，這項進展能夠成為「快速透過政治手段解決衝突的催化劑。」

▲▼葉門,空襲,孩童,受傷,沙烏地阿拉伯,聯軍（圖／路透）

▲沙烏地聯軍針對葉門發動空襲，造成許多平民傷亡。（圖／路透）

綜合外媒報導，葉門叛軍「胡賽運動」獲得伊朗支持，2014年控制首都薩那與北方大部分地區，而沙烏地聯軍2015年介入、支援總統哈迪（Abd-Rabbu Mansour Hadi），內戰持續至今，造成數萬人死亡，其中大多都是平民。聯合國曾指出，葉門國內數百萬人缺乏食物與醫療資源，面臨飢荒邊緣，是全球人道主義危機最嚴重地區。

►內戰4年阻斷父親上班路線　2歲兒「瘦到只剩骨頭」有水喝都是奢望

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！

ET快訊
特斯拉自撞國道橋墩！1男噴飛橋下命危3人送醫
積陰德才沒死！平交道被火車撞　女駕駛說話了：再慢一秒就死無對
《陽光普照》淚崩5金句！「我們都曾受過傷才能成為彼此的太陽」
女闖平交道被火車撞大逆轉！台鐵認故障：18列誤點車、5290
Her超任性下殺38折！從保養品到生活用品快來買好買滿
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

哥倫比亞示威者「宵禁結束」重返街頭！　抗議3天已釀3死

哥倫比亞全國大罷工衝突延燒　首都波哥大將「實施宵禁」

台裔德籍富翁出借「101億藝術品」竟蒸發！　破產陸商拒還神隱

影／女兒打911堅持訂「辣味香腸披薩」調度員愣住大驚…出動警方拯救受虐母！

玻利維亞臨時政府指控前總統「煽動抗議」公布影片啟動調查

中國網路詐騙集團被攻破「跳樓大逃亡」！馬來西亞警方逮捕近700人

她喝到爛醉「拿菜刀捅死」雙胞妹！　母淚崩：她們從小睡一起

七旬老婦浴室滑倒「卡在浴缸裡8天」　喝自來水苦撐幸運獲救！

和平協議進度太慢、砍退休金！哥倫比亞總統「支持率剩26％」掀全國抗議

與辣妻結婚4年天天熱戀！他驚見老婆「穿白紗」依偎眼鏡男懷中…綠光罩頂

李艾薇決賽曲站沙發上「嘶吼」　小宇直接站起來狂膜拜

亞特蘭提斯再現？巴西雨林沉水中　詭異清澈水流...學者：像外星世界

孫安佐6點聲明「整件事像羅生門」　不想為難米砂..籲：記得要看醫生

飛機上「用嘴吸尿」37分鐘急救　吸二口就想吐！仁醫：無怨悔

恭喜！《聲林之王2》冠軍出爐　四強名單都在這

吱吱自創曲《oh my love》超chill　超入耳敲碗：一定要發單曲

包裹送貨失敗...她點「簡訊連結」 手機秒被盜刷6筆共9千小額付款

黑糖撞奶老店「陳三鼎」歇業　無預警關門...鄰驚爆：將頂讓

天掉不明物！車頂遭砸凹玻璃碎裂　駕駛急停路邊查看傻眼...是一隻狗

老弟拍「牛肉吃播」挑釁健身姐 烤盤聲太逼人...他被蘆筍K頭伺候

500名環保人士抗議！　耶魯哈佛球賽被迫暫停「將他們趕出現場！」

葉門內戰近5年！「骷髏男嬰」肋骨貼皮膚、雙頰凹陷　躺保溫箱虛弱苦撐

老爸酒吧慶生「突被抓上警車狂奔」　無線電傳女兒死訊…當場後座崩潰！

越南台資鞋廠爆「員工集體中毒」　至少110人嘔吐昏迷送醫院

137婦女遭現、前任伴侶殺害！　「巴黎紫海」10萬人上街抗議性別暴力

王立強「良心規勸投誠」尋求庇護　澳議員力挺有勇氣：讓他留下來

敘北貨車炸彈攻擊「斷肢噴飛血流滿地」　釀9死22傷…土國怒批庫德族

「港人用選票傳訊息給北京」BBC：區選檢驗林鄭支持度　影響2022特首選舉

她開車傳簡訊「討論晚餐」...撞死台女博士！殺人罪成立恐關10年

哥倫比亞示威者「宵禁結束」重返街頭！　抗議3天已釀3死

Uniqlo「童貞殺發熱衣」爆紅！　咪妃單穿戰袍「胸腰腿3方位全解放」：很害羞

邊緣人快來！和小編玩「線上交換禮物」　還能抽第二個禮物

快訊／驚悚！特斯拉跑車國道撞橋墩 　男子噴飛橋下命危警消救3人送醫

內科園區車陣大打結！民權東路6段和舊宗路將採部分單行管制

相約夜衝武嶺...台中男大生下山慘摔水溝！機車起火狂冒煙「搶救1日亡」

冬盟／岳東華、高宇杰激勵　陳文杰把握機會不受傷

日本明星也用的「周一斷食」減肥法　1個月減重6公斤

HBL／克服罰球落空陰影　范筱林砍24分助治平晉級

朱立倫輔選謝衣鳳合拍「愛情MV」　網笑翻：千萬別讓太太看到

積陰德才沒死！平交道挨撞轟台鐵卸責　鳳凰女志工：再慢一秒就死無對證

國際熱門新聞

媽被家暴！女兒假訂披薩真報警

2歲及1歲女童遭忘車上活活熱死

男3年敗光6億獎金　竟靠2招奇蹟翻身

台援贈直升機失事　巴拉圭：損失6千萬美元

少女離家6天　只穿襪子逃亡求救！

「皇帝級」萬元珍奶　女記者試喝翻白眼

三寶旋轉1小時　員警：駕駛是狗

日議員國宴酒醉　騷擾公主：寂寞嗎

蓋茲年捐1.5兆奪首富　自嘲捐不夠快

她喝到爛醉　竟拿菜刀捅死雙胞妹

不滿女友約會其他人　「狼人殺男神」怒殺網紅女友

性侵養女遭通緝…逃亡時墜樓終身癱

特斯拉發表新車　安全玻璃一砸就裂

40歲父戀上女兒友　煽情日漫遭轟

更多熱門

相關新聞

不符雙重犯罪　華為：停止引渡孟晚舟

不符雙重犯罪　華為：停止引渡孟晚舟

中國華為技術有限公司（Huawei Technologies Co., Ltd.）發言人20日表示，律師已經向加拿大法院提出申請，要求立刻停止引渡華為財務長孟晚舟，原因是孟晚舟案並不符合引渡條件，加拿大和美國對伊朗的制裁條件不同，因此孟晚舟在加拿大並不構成犯罪，不是「雙重犯罪」因此不符合引渡條件。

以色列空襲敘利亞10處目標　報復伊朗聖城旅

以色列空襲敘利亞10處目標　報復伊朗聖城旅

美航母駛入波斯灣　伊朗回嗆：太挑釁

美航母駛入波斯灣　伊朗回嗆：太挑釁

美國防部警告：伊朗飛彈武力中東第一

美國防部警告：伊朗飛彈武力中東第一

伊朗示威「網路被切」至少106人喪命

伊朗示威「網路被切」至少106人喪命

關鍵字：

葉門中東哈迪胡賽運動伊朗沙烏地阿拉伯聯合國格里菲斯

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 乾拌麵 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 乾拌麵12強 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

女闖平交道逆轉！友曝影片怒：台鐵害人

台南妹深夜大街痛哭　他幫擦眼淚被告了

媽被家暴！女兒假訂披薩真報警

女面試秒辭！隔天被通知：老闆找齊人

林志玲婚禮拒絕邀請劉德華！原因曝光

100kg厚片女懷孕7個月被嫌醜胖！

即／女闖平交道大逆轉　台鐵道歉

孫安佐11分鐘嗆爆米砂！猛攻「女生痛點」網看完怒炸

輾死孝子怨倒楣　駕駛殯儀館遭怒毆

吳佩慈素顏照「老態盡出」網驚：女版黃立行

媽見離世兒子留下「心意」秒潰堤

韓職／韓華鷹21歲金成勳墜樓身亡

歐陽娜娜金雞「紅毯無P照」起底悲劇了！

停車請留電話　車主完美配合瞎爆

LOL世界冠軍約妹泡湯！「11分鐘大尺度影片」網罵翻

更多

最夯影音

更多
李艾薇決賽曲站沙發上「嘶吼」　小宇直接站起來狂膜拜

李艾薇決賽曲站沙發上「嘶吼」　小宇直接站起來狂膜拜
亞特蘭提斯再現？巴西雨林沉水中　詭異清澈水流...學者：像外星世界

亞特蘭提斯再現？巴西雨林沉水中　詭異清澈水流...學者：像外星世界

孫安佐6點聲明「整件事像羅生門」　不想為難米砂..籲：記得要看醫生

孫安佐6點聲明「整件事像羅生門」　不想為難米砂..籲：記得要看醫生

飛機上「用嘴吸尿」37分鐘急救　吸二口就想吐！仁醫：無怨悔

飛機上「用嘴吸尿」37分鐘急救　吸二口就想吐！仁醫：無怨悔

恭喜！《聲林之王2》冠軍出爐　四強名單都在這

恭喜！《聲林之王2》冠軍出爐　四強名單都在這

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面