21歲示威者被港警開槍首向CNN發聲　永不原諒「奪走肝腎的警察」

▲港警開槍引起軒然大波。（圖／左為路透；右翻攝自「香港突發事故報料區」臉書）

記者丁維瑀／編譯

21歲的周柏均（Patrick Chow）是香港示威者之一，手上沒有武器的他，11日被港警開槍打中。他23日接受CNN獨家專訪，談及自己切除右邊腎臟與部分肝臟的傷勢，還有對於港警的想法，「政府是在強迫我們公民，告訴我們，和平的方法並不能實現我們想要的。」

事件發生後，這是周柏均首次公開受訪，他認為民主是基本人權，不是人們應該為之而喪命的東西。他接受CNN獨家訪問時表示，政府該為持續的混亂局勢負責，不是由示威者承擔。

港警11日以實彈射擊示威群眾，相關影片在社群媒體瘋傳；警方事後在記者會說明，一名交通警察當時逮捕一名抗議者，此時周男開始接近他。

影片中可見，警察舉槍，而周男在靠近警方時，似乎在揮手或是想甩開對方的槍，警察隨後近距離開槍，周邊的群眾則驚慌尖叫。警官說明，當時開槍是因為覺得周男要搶走武器，如果讓周男拿到槍，後果會很慘重，目前案件仍在調查中，開槍的警察則已休假，但沒有停職。

然而，周柏均認為警察沒有開槍的理由，「警察拿出槍，指著穿著白色夾克的傢伙」、「我說，你為什麼要指著他？他什麼也沒做，我們什麼也沒做」。被開槍打中後，他送往醫院，提及醫師切除他的右腎與部分肝臟。

外媒記者觀察到，周柏均受訪時仍無法站直，走路速度緩慢，身上裹著繃帶。他認為，民主與自由是基本人權，香港政府卻拒絕他們的訴求，「基本法規定我們擁有投票權，我們不該為此犧牲生命，政府必須給予我們權利。」

事發過後，周柏均睡眠品質低落，傷口疼痛，有時凌晨3、4時會突然從惡夢中驚醒，他記得警察舉槍的瞬間，朝著他並扣下板機，被問及是否原諒這名警察時，他毫不猶豫就回答，「永遠不會原諒。他奪走我的腎臟。」

▲香港示威者設立路障。（圖／路透）

周男回憶，他動完手術醒來時看見新聞，發現香港人在反抗政府時變得更勇敢，「人們可以被子彈打死，但信仰不能被扼殺。」警方告訴CNN，周男因為非法集會、試圖奪槍而被逮捕，他尚未被正式起訴，目前已獲保釋。

根據警方說法，當時開槍的警察其個人資訊被公開在網路，他的孩子收到死亡威脅。另外一份學校聲明指出，隨著抗議的呼聲越來越高，攝事警察也辭去校內家長教師協會主席的職務。

周柏均認為，香港政府無視人民的要求，警察則犯下暴行，迫使示威者只能更激烈回應，「如果香港政府接受我們提出的5項訴求，或至少接受獨立調查，仇恨就會減少。」抗議群眾的5點訴求，包括完全撤回引渡法案，這點已達成；另外則是落實真普選、調查警方暴行、收回把示威活動定調為「暴動」的說法，並釋放被逮捕的抗議者。

▲24日上午香港區議會選舉投票人潮。（圖／記者游宗樺攝）



香港24日舉行區議會選舉，此次結果將被視為選民對於抗議活動與政府的看法。周柏均最後表示，每張選票都很重要，群眾在這天應該要和平實行民主，「如果我們年輕人不站出來並對抗政府，只會受到更多壓制，若現在不發聲，明天我們可能就沒有機會發聲。」

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