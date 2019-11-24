梅克爾接班人出絕招救黨　「不合黨員起立鼓掌7分鐘」喚回團結

▲克朗普-凱倫鮑爾堅定的演說態度替她贏得掌聲。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合外電報導

被視為德國總理梅克爾接班人的「基督教民主黨」（CDU）黨魁克朗普-凱倫鮑爾（Annegret Kramp-Karrenbauer，AKK），22日在面對黨內不認同她的成員時，以堅定的語氣表示，如果黨員不願彼此合作，她就要辭職；她結束約87分鐘的演說時，原本意見分歧的黨員反而受到感動，起立鼓掌7分鐘。

《英國廣播公司》（BBC）、《星期日泰晤士報》（The Sunday Times）報導，自從取代梅克爾，成為基民黨黨魁後，克朗普-凱倫鮑爾面臨越來越多的批評聲浪；沒想到，她威脅要辭去黨魁一職後，反而贏來掌聲，起初主要的反對者也承諾對她抱持忠心。

糟糕的選舉結果加上克朗普-凱倫鮑爾的低落人氣，造成基民黨內部不滿。22日在萊比錫（Leipzig）的黨內年度大會上，克朗普-凱倫鮑爾則敦促批評者，為了德國支持她的願景，她向反對者發出最後通牒，「如果你認為，我想要的德國，不是你想要的那個，那就結束吧。這裡，現在，今天」，話鋒一轉，她又鼓勵團結，「但親愛的朋友們，如果你想要這個德國，如果你想一起走這條路，讓我們捲起袖子，現在開始吧！」

BBC指出，演講結束後，黨員起立鼓掌至少3分鐘；《星期日泰晤士報》則寫道掌聲長達7分鐘。此外，梅克爾也在大會發表演說，她的語氣更為溫和，呼籲黨內團結。

律師梅爾茨（Friedrich Merz）去年在選舉中以微小差距敗給克朗普-凱倫鮑爾，近期他批評由基民黨領導的政府「糟透了」，事實上，他批評克朗普-凱倫鮑爾依舊不留情面，但他聽完這場演講後決定鼓掌，「我們忠於女主席以及政府。」

《衛報》報導，薩邦首長克雷齊默（Michael Kretschmer）當天主持基民黨大會，他告訴黨代表，這些掌聲代表克朗普-凱倫鮑爾獲得黨的支持，「今天不是結束，今天是我們真正開始的時候。」

▲克朗普-凱倫鮑爾與梅克爾交談。（圖／路透）

基民黨是德國目前最大政黨，57歲的克朗普-凱倫鮑爾作為黨魁，被視為梅克爾2021年下台後最可能接替她的人選，她今年夏天還被任命為國防部長，然而當時提議把德軍派駐到敘利亞北部時，其他同仁對此感到不可置信。