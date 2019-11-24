美國安顧問「年底可能達成貿易協定」：川普不會無視香港局勢

▲美國國家安全顧問歐布萊恩談及美中貿易協議進度。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

美國國家安全顧問歐布萊恩（Robert O’Brien）23日表示，還是有可能在今年底前與中國達成初步貿易協定。不過他警告，總統川普（Donald Trump）不會就此對於香港的局勢視而不見。

《衛報》報導，歐布萊恩23日出席加拿大哈利法克斯國際安全論壇（Halifax International Security Forum），他告訴記者，「我們希望在年底前達成（第一階段）協議，我仍覺得有機會。」他又補充，「同時，我們不會對香港、南海或是其他我們擔心中國活動的區域所發生的事情視而不見。」

香港24日舉行區議會選舉，對此，歐布萊恩希望過程不要發生暴力事件，「這是個好跡象。」回到22日，川普才表示他曾告訴中國國家主席習近平，鎮壓香港示威者，會對目前試圖達成的貿易協議造成「巨大負面影響」。

被問及如果中國嚴重打擊示威者，美方會有何種舉措時，歐布萊恩回應，「我希望這不要發生，我們已在香港看見太多暴力。真正的問題是，如果中方採取這種行動，世界該準備做什麼？美國將展開自己該做的部分。」

美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）10月表示，美中雙方正致力協調貿易協議第一階段的文本，以便讓總統、主席於11月簽署。不過貿易專家與熟悉白宮的消息人士本周透露，要完成協議可能會推遲到明年，隨著北京要求更大幅度的撤回關稅，華府則也提出更多要求。