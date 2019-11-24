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香港「爆眼少女」登《紐約時報》頭版：用鮮血和生命捍衛社會

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▲▼「爆眼少女」登《紐約時報》頭版。（圖／翻攝自紐約時報網站）

▲「爆眼少女」登《紐約時報》。（圖／翻攝自紐約時報網站）

記者錢玉紘／綜合報導

香港「反送中」示威延燒將近半年，多場暴力流血衝突震驚世界，其中，在8月一場衝突中疑似被警方布袋彈打中右眼的「爆眼少女」，於23日登上了《紐約時報》的頭版，佔據許多版面。參與這篇專題報導的還有多位香港示威者，以及香港眾志黃之鋒、周庭、民陣召集人岑子杰等人。

這篇報導為香港攝影記者林奕非為《紐約時報》拍攝的圖片故事，專題名為「香港：分裂的城市」（Hong Kong: A City Divided）。用手遮住右眼、戴著口罩的「爆眼少女」肖像也在當地時間23日被刊登頭版，佔據大半版面。報導中寫道，「數月來，香港被暴力的反政府示威分裂，這座城市的700萬人都有了新角色，成了戰士、社會運動倡導者、反抗者、支持者、盟友，以及受傷者」。

8月11日在尖沙嘴警署外的衝突中，一名少女疑似被警方用布袋彈射傷眼睛，引起關注，這也是她受傷之後首度露面，她本身是一名志工醫護員，僅化名為「K」，在報導中以一句話表示，「唯有在社會被極權主義扭曲時，人們才會被迫以生命與鮮血捍衛它」。

其他參與拍攝的還有多位示威者、市民、記者、義務急救員、香港眾志黃之鋒、周庭、民陣召集人岑子杰、歌手何韻詩等，也有與示威者不同聲音的「建制派」，例如全國港澳研究會副會長劉兆佳以及行會成員、新民黨主席葉劉淑儀等人。

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