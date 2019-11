香港「爆眼少女」登《紐約時報》頭版：用鮮血和生命捍衛社會

▲「爆眼少女」登《紐約時報》。(圖/翻攝自紐約時報網站)

記者錢玉紘/綜合報導

香港「反送中」示威延燒將近半年,多場暴力流血衝突震驚世界,其中,在8月一場衝突中疑似被警方布袋彈打中右眼的「爆眼少女」,於23日登上了《紐約時報》的頭版,佔據許多版面。參與這篇專題報導的還有多位香港示威者,以及香港眾志黃之鋒、周庭、民陣召集人岑子杰等人。



這篇報導為香港攝影記者林奕非為《紐約時報》拍攝的圖片故事,專題名為「香港:分裂的城市」(Hong Kong: A City Divided)。用手遮住右眼、戴著口罩的「爆眼少女」肖像也在當地時間23日被刊登頭版,佔據大半版面。報導中寫道,「數月來,香港被暴力的反政府示威分裂,這座城市的700萬人都有了新角色,成了戰士、社會運動倡導者、反抗者、支持者、盟友,以及受傷者」。

8月11日在尖沙嘴警署外的衝突中,一名少女疑似被警方用布袋彈射傷眼睛,引起關注,這也是她受傷之後首度露面,她本身是一名志工醫護員,僅化名為「K」,在報導中以一句話表示,「唯有在社會被極權主義扭曲時,人們才會被迫以生命與鮮血捍衛它」。

其他參與拍攝的還有多位示威者、市民、記者、義務急救員、香港眾志黃之鋒、周庭、民陣召集人岑子杰、歌手何韻詩等,也有與示威者不同聲音的「建制派」,例如全國港澳研究會副會長劉兆佳以及行會成員、新民黨主席葉劉淑儀等人。

Stay tuned for our Hong Kong portraits project with @LamYikFei Online in couple hours. pic.twitter.com/DdVSCGrEwF