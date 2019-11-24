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蓋茲每年捐1.5兆仍奪首富...自嘲「捐錢不夠快」！邀富豪比賽做公益

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▲▼奪回世界首富榜的比爾蓋茲（Bill Gates）。（圖／路透）

▲奪回世界首富榜的比爾蓋茲。（圖／路透）

記者錢玉紘／綜合報導

微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）重返「世界首富」寶座，資產有約以1100億美元（約台幣3兆3506億元），他在一場媒體見面會上回應，自己「捐錢的速度不夠快」，更邀請其他富豪一起捐款，希望有人能比他「掉名次」更快。

蓋茲在日前重新奪回世界首富的位子，打敗第二名、亞馬遜執行長貝佐斯（Jeff Bezos），他在一場活動中提到，自認捐錢的速度不夠快，不過有更多財富是好消息，因為可以讓他投入更多資金到基金會作公益。蓋茲的慈善事業主要聚焦在協助發展中國家醫療保健、教育以及根除疾病，近期他也將焦點轉回美國國內，深入研究教育的問題。

蓋茲與妻子米蘭達共同創辦了「比爾與米蘭達蓋茲基金會」（Bill & Melinda Gates Foundation），長期致力於公益活動，2009年也與「股神」巴菲特（Warren Buffett）共同提出了「捐贈宣言」（Giving Pledge），發誓會把至少一半的資產都拿出來做公益，並鼓勵更多富豪簽署。

蓋茲表示，目前基金會每年捐款超過50億美元，隨著時間過去，他在富豪榜的名次自然會往下掉，更鼓勵其他富豪也踴躍捐款，跟他比比看誰的名次下降得比較快。

民主黨總統候選人華倫（Elizabeth Warren）先前提出加徵「富人稅」的政見，蓋茲則表示不擔心，他也幽默回應，自己已繳了100多億美元的稅了，若是要增加到200億美元也沒問題，「但如果漲到1000億美元，我可能就要算一下我還剩多少錢。」不過他強調，仍然還是要有鼓勵的機制，讓美國成為新創產業的夢想發展地，而非創造更多威脅。

根據「彭博億萬富豪指數」，法國精品龍頭LVMH執行長阿爾諾（Bernard Arnault）以1030億美元位居第三，其次則為巴菲特、臉書執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）。另外，美國科氏工業集團CEO查爾斯・科赫（Charles Koch）與其妻子朱麗亞（Julia Flesher Koch）同時進入前10名，朱麗亞是前10名中唯一女性。

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