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公股銀房貸試算平台升級　1分鐘算出專屬額度與利率

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▲房屋（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲公股銀房屋試算平台分分鐘了解想房貸額度與利率外，房屋周遭的生活圈也可隨時掌握（示意圖／取自免費圖庫Pexels、示意圖）

記者吳靜君／台北報導

因應數位金融時代來臨，各公股銀也在網站上建置房貸平台，讓民眾可以快速的了解貸款額度和利率，包含兆豐銀、華銀等銀行都有建置相關的平台。華銀表示，在官網設置「華南快易貸平台」，提供信貸與房貸線上試算平台，只要1分鐘就可以算出貸款方案額度與利率。

為了提升服務體驗的豐富性，華銀更升級原房屋貸款試算平台的功能，增加「房屋鑑估」資訊功能，除了時價登錄資訊外，還提供客戶購買不動產的周遭環境情況，包含大眾運輸工具、學校、生活機能設施包含便利商店、超市、量販店、金融機構、行政機關、休閒文化設施，甚至嫌惡設施包含垃圾場、焚化爐等也全都露，大幅節省客戶蒐集資訊的時間。

請繼續往下閱讀...

華銀表示，房屋貸款試算平台還提供常見問題解說，像是申請房貸須要準備哪些資料、對保時需要攜帶那些資料、及房貸申請流程等相關訊息。客戶進入專人服務的葉面，選擇房屋或信用貸款業務，填寫相關的資料，華銀就會派專員與客戶聯繫，快速滿足貸款需求。

▲▼公股銀行試算平台提供服務內容。（製表／記者吳靜君攝、資料來源／各銀行,以各銀行公告為準）

▲房貸試算平台提供服務內容。（製表／記者吳靜君攝、資料來源／各銀行,以各銀行公告為準）

同樣，兆豐也有深化房貸服務的房貸試算，建置推出「房貸e把兆」互動式即時估價、房貸試算平台。彙整內政部最新的實價登錄資訊，與食衣住行生活設施資訊，結合Google地圖讓使用者可查詢房屋周遭房價行情及鄰近生活圈的狀況，並利用房屋條件與市場資訊，應用大數據提供行情資訊。

使用者進一步輸入相關資訊，還可試算貸款額度、利率及依據自身需求，調整貸款期間、寬限期等條件，計算出每月還款金額，並可讓使用者快速了解其適用的房貸方案及相關貸款條件，以服務使用者不論購屋、理財、養老等各式貸款資金需求。

市場上的線上房貸試算服務，大多僅讓民眾輸入房屋地址、房屋類型、屋齡、坪數及個人基本資料等欄位，算出可貸額度及利率，但周邊房價須另行至內政部實價登錄網站查詢；或是僅結合實價登錄資料呈現周邊房屋成交價格，卻未納入貸款試算功能。

為滿足房貸客戶的需求，兆豐銀行整合實價登錄、政府公開資料及估價模型等資料，透過機器學習方式持續優化預估行情成果，為房貸客戶提供完整的線上一站式服務。

但是銀行也強調，試算的房屋價格及貸款額度僅供參考，實際貸款條件仍須依申請人提供的文件、房屋條件及信用狀況，經專人審核確認後才算是真實的房貸內容。

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