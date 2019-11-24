捐贈民眾黨等新政黨參與大選　能否節稅得票率要跨過1%門檻

▲民眾黨不分區立委。（圖／記者黃克翔攝、示意圖）

記者吳靜君／台北報導

第15任總統、副總統以及第10屆立法委員選舉即將到來，企業或個人捐贈給特定的政黨、政治人物或者擬參選人，如果符合政治獻金法的規定，在申報所得稅時，企業可以列報為捐贈年度的的捐贈費用；個人可以作為捐贈年度的列舉扣除。

但是值得注意的是，台北國稅局表示，企業或個人政治獻金，有其政治獻金法的限制規定。對政黨或政治人物每年捐贈總額在政治獻金法有不同的規定，以企業來說，對於同一政黨、政治團體上限為300萬元、不同政黨政治團體600萬元、對同一組擬參選人100萬元、不同擬參選人200萬元；且列報當年度的捐贈費用，不可以超過當年度所得額的10%、且不得超過50萬元。個人列報列舉扣除額，每一申報戶不得超過當年度申報的綜合所得總額20%，且不得超過20萬元。對於政黨、政治團體或者是擬參選人所開立的捐贈收據，要符合監察院的規定格式。

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至於總統副總統與立法委員在明（109）年1月11日舉行投票，對於擬參選人的捐贈須在前一日，也就是1月10日完成捐贈。如果是超過10萬元現金捐贈，應以支票或經由金融機構匯款為之。

▲政治獻金抵稅規定。（圖／台北國稅局提供）

政黨捐贈 全國不分區立委、區域立委以及原住民立委得票率要達1%

對政黨的捐贈，須政黨於該年度全國不分區及僑居國外國民立法委員選舉、區域及原住民立法委員選舉推薦候選人的得票率達1%。台北國稅局表示，所以這次選舉可以接受捐贈的政黨，包括中國國民黨、民主進步黨、民國黨、台灣團結聯盟、信心希望聯盟、時代力量、新黨、綠黨社會民主黨聯盟及親民黨等九大政黨可以節稅。

至於，新成立的政黨，像是民眾黨等，則以下次選舉的得票率為準，所以要等到明年的1月11日之後，得票率符合規定，捐贈者才得以列報。對未依法登記為候選人或登記後其候選人資格經撤銷者的捐贈，該捐贈費用或列舉扣除額，不予認定。

五大型態的企業 不能捐贈政治獻金

台北國稅局指出，有五大企業捐贈政治獻金：一，公營事業或政府持有資本達20%的民營企業；二，與政府機關有巨額採購或重大公共建設投資契約，且在履約期間的廠商；三，政黨經營或投資的事業；四，與政黨經營或投資的事業有巨額採購契約，且在履約期間的廠商；五，有累積虧損尚未依規定彌補的營利事業，其累積虧損的認定以前一年度財務報表為準。

政黨、政治團體或擬參選人收受政治獻金，如因不符規定，而返還或繳交受理申報機關辦理繳庫者，則該捐贈的營利事業或個人不得列報捐贈費用或列舉扣除額。

台北國稅局提醒，企業、個人捐贈政治獻金時，除應符合政治獻金法相關法令規定外，請記得取得並妥善保存受贈單位開立符合監察院規定格式的收據，做為捐贈年度營利事業費用或個人列舉扣除額的證明，以維護自身權益。

