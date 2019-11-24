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責任制無上限3成8公事帶回家　不動產業、貿易業最常見

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▲▼上班族。（圖／翻攝PEXELS）

▲上班族。（圖／翻攝PEXELS）

記者余弦妙／台北報導

一例一休制度從2016年提出，到2018年三讀通過修正案，其間歷經二度修法，實施至今不過一年多，亦成為藍綠總統候選人政治攻防焦點，究竟上班族的工時現況如何？又有多少加班黑數未被計算？1111人力銀行就針對「上班族工時暨加班現況」做調查，結果顯示不少上班族被「責任制」所牽制，有38.4%需要把公事帶回家處理，其中又以「營建不動產」及「貿易流通業」為最常見。

1111人力銀行調查顯示，有38.4%需要把公事帶回家處理，其中包括11.9%是「經常如此」，平均每周需要多花5.7小時在家處理公事；另有61.6%則表示不需要在家辦公。又進一步追問需要把公事帶回家的原因係「工作型態所需」50.0%、「工作量太大做不完」41.0%及「下班後主管用通訊軟體指示交代」27.5%。

請繼續往下閱讀...

另外，調查也發現，有高達5成2的受訪上班族曾受過「加班卻沒有加班費」的不合理對待，但意外的是，多數上班族都採取消極作為，包括「只能配合公司指示」66.8%及「可以補假但不能補薪」22.1%。

▼1111人力銀行副總經理何啟聖，資料照。（圖／記者余弦妙攝）

▲▼1111人力銀行副總經理何啟聖，今天公布最新調查結果顯示，6成1上班族曾遭職場歧視。（圖／記者余弦妙攝）

對此，1111人力銀行媒體中心總經理何啟聖分析，多數勞資雙方都誤解了責任制的定義，根據勞基法84-1條明訂適用責任制之高薪白領監督管理人員，必須是經常性每月薪資15萬元以上、且是「監督、管理人員」，兩條件缺一不可，因此僱主貿然以責任制規範員工可能有觸法之虞。

何啟聖說，除了資方要求外，弱勢的勞方在職場上，會擔心「工作做不完等於能力不足」的負面印象，為了力求工作表現，以致於有近4成上班族，必須把公事帶回家完成，其中隱藏的工時黑數難以估計。

何啟聖補充，營建不動產工作型態特殊，一切以滿足客戶需求最優先，即使表定時間已經下班，從業人員仍必須保持工作狀態，甚至24小時待線，就怕錯失任何一個成交或服務的契機。而從事貿易工作，則必須配合國外客戶的工作時間，為了順應時差，從業人員把工作帶回家處理亦屬常見。
 

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