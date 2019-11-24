主題式ETF正夯！單純追蹤指數還不夠　選對主題投資效果更加倍

▲ 投資產品越來越多元，主題式ETF成為另一項熱門產品。（圖／pixabay）

記者李瑞瑾／台北報導

ETF選擇越來越多元，而相較從前追蹤指數的ETF，近年開始慢慢興起「主題式ETF」。例如機器人、AI、5G等未來趨勢題材越來越受到矚目，也有許多ETF改為選列這種具有前瞻性的題材，提供給投資人作更精準的投資標的。但主題式ETF與傳統ETF、共同基金有何不同，最近又有什麼題材值得投資，投信業者也一一來解答。

1. 主題式ETF與傳統ETF有何不同

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一般的ETF通常是追蹤市值加權指數，藉由某個掛牌市場市值作排序，以特定產業或群組的市值大小作排列，找出ETF成分股會有哪些。

但有些產業卻沒辦法精準區分出來，例如投資特定的新科技或不同主題，像是人口老化、線上消費等，這些族群都同時涵蓋非常多產業，無法透過傳統分類精準挑選。

2. 既然是挑主題，又與共同基金有何不同

從前投資人想要做特定主題投資，大多數會選擇共同基金，但共同基金投資方式是把自己的錢全權交由基金經理人作管理，經理人買進、賣出操作，資訊不見得隨時能掌握，也不確定績效是否符合自己預期。

而ETF最大優勢是透過明確篩選機制，投資人可以知道ETF中到底有哪些個股，可以透過網站即時查詢。另外，ETF選股具有邏輯性、在市場掛牌，可以自行做技術分析、自己操作，也可以自己預期。

3. 主題式ETF獨特篩選機制

從前ETF都必須要編一個指數，但主題投資沒有辦法編指數，而以往很多人作主題投資，都是用「概念股」為標準，像是生技概念股、蘋果概念股等，只要某企業的部分營收或部分產線有點沾到邊，就會說是某某概念股，但實際上代表性並不一定很大。

借鏡國外主題式ETF的篩選機制，是用「收成投資法」，透過企業財報，看公司產品線有哪些、符合主題的產品線對公司營收貢獻比重多少，去決定它跟這主題相不相關。此外，公司在這主題行業的市佔也要達到一定比例，才能定義公司與這主題有「相關收成」，代表公司「看的到這主題、也吃的到這主題」。

▲ Google公司是搭上「大趨勢」身價翻漲的企業。（圖／路透）

4. 如何挑出好主題

主題式ETF所選的主題，都會都圍繞在「大趨勢（Megatrends）」上面。大趨勢主題能創造新科技、人口結構、全球經濟地貌的改變，影響性都很深遠，不僅重塑生活周遭的大環境結構，也會重新定義全球公司價值、重新分配全球企業地位，像是網路、智慧型手機都是代表，以及透過它們扶搖直上的Google、Apple、Facebook等企業。

5. 哪些主題值得注意

在2015、2016年時，是機器人相關主題有爆發式成長，規模加起來突破四、五十億美元；到了2017、2018年則是AI，例如國外的ROBO規模也突破百億美元。

到了今年則是5G，像是國外最具規模的FIVG，以及日前元大投信掛牌的全球通訊ETF，也都非常熱門。

另外，投信業者也指出，目前國外也有像是雲端運算、IoT、智慧城市、智慧醫療、物聯網、奈米跟生物科技等主題，也都在蓬勃發展。