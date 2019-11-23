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大阪12歲少女吃完早餐離家…失蹤6天430km外「只穿襪子」逃亡求救！

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▲▼少女，滑手機。（圖／翻攝pakutaso）

▲少女失蹤6天，穿襪子逃亡求救！（示意圖／翻攝pakutaso） 

記者許力方、田暐瑋／綜合報導

日本驚傳誘拐兒童案！大阪住吉區一名小學6年級的12歲少女，17日失蹤至今6天後，竟在超過430公里外的櫪木縣小山市被找到。警方宣布，逮捕35歲職業不明的男子伊藤仁士，涉嫌誘拐綁架少女，但他否認「我只是把少女帶回家，不想綁架她。」遭帶回警局調查。

日媒報導，12歲少女17日沒有帶手機離開家後失蹤，經6天搜索，23日下午1時許，終於在櫪木縣被找到。警方表示，少女自行前往警局求助，沒有穿鞋、只穿著襪子，聲稱從一名變態男子家中「逃出來」，且屋內還有另一名女孩；所幸她沒有受傷，身體健康也無大礙，已逮捕涉嫌重大的男子伊藤仁士。

據悉，少女母親聲稱，17日還一起吃早餐，小睡後，上午11時許再醒來時，女兒已經不在家，從此下落不明。警方調查，伊藤疑似從社群網站上發現少女，得知對方未成年，開始傳訊攀談，假借「有另一個女孩半年前來我家，想找人說說話作伴」為由，詢問少女「要不要也來？」之後相約在少女家附近公園見面，之後將人擄走。

少女23日趁著伊藤睡著，只穿著襪子逃走，跑到附近的警察局求救，但因為很害怕，無法確切說出嫌犯住家地址。經警方追查搜索，終於找到伊藤，並將他逮捕。

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