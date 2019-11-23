貸款550萬買預售屋！合約剛簽完「房價暴跌130萬」…她氣炸報警

▲昆明女子花126萬買預售屋，款項剛付清房價就暴跌30萬。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



記者柯振中／綜合報導

雲南昆明一名陳姓女子日前花了人民幣126萬元（約新台幣550萬元）買了一套預售屋，沒想到才貸款把款項付清，該區的房價立刻跌了30萬元（人民幣，以下同），讓她氣炸報警，希望能夠討回差價，或是把房子退掉。不過，售屋部門尚未正面回應此一事件。

綜合陸媒報導，陳女與丈夫在購屋地區附近做生意，為了方便孩子上學，因此決定買套房子，沒想到，買下房子過沒幾天，就被朋友通知「房價下跌了」，因此趕緊聯繫當時接待的顧問。

▼女子指出，雙方一直無法達成共識，因此決定報警。（圖／翻攝《網易新聞》）



陳女指出，該名顧問說，並無降價的事情，但自己的丈夫後來以買房的名義到場看房時，卻發現房價跌了約30萬元，讓她相當無法接受。

陳女說到，自己向銀行貸了房屋的全款，一次把房款付清，也簽好了合約，才過了約15天左右，該地區的房價每坪掉了約6100元，因此感到相當奇怪，希望對方能夠退還差價，或是退還房款，讓她能夠改買其他地方的房子。

不過，雙方交涉多次仍沒達成共識，陳女因此前往報警，希望能藉此把虧損的錢給拿回。陸媒《昆明廣播電視台》的記者得知事件後，親自前往售屋現場，想得知事件的來龍去脈，但售屋的工作人員則嗆該名記者「你沒有證件跟我扯什麼」，隨後搭車離去。陳女則說，仍會繼續與對方繼續協商。

▼陳女希望對方能夠退差價，或是退房。（圖／翻攝《網易新聞》）



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