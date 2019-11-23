波頓指控推特帳號遭白宮凍結　白宮撿到槍：長輩不了解「忘記密碼」怎麼重設

▲美國前國家安全顧問波頓（John Bolton）。（圖／路透）



記者林彥臣／綜合報導

前國家安全顧問波頓（John Bolton）表示，辭去國安顧問職務之後，白宮還是持續凍結他的私人推特帳號，這代表白宮對他的言論感到擔憂。波頓9月離開白宮之後，幾個月來鮮少公開露面，而且他的名字也經常在眾議院彈劾川普調查案中被提及，卻始終不見他人影，不過在22日他卻在推特上再次露面。

波頓在推特發文中表示，「自從辭去國安顧問以來，白宮拒絕恢復我私人推特帳號的使用權，這是出於對我可能發表的言論感到恐懼？對於那些猜測我躲起來的人我感到很失望。」

對於波頓的帳號是否被凍結，川普在接受福斯新聞（Fox News）訪問時表示，直接了當地否認，「不，當然不是」。

波頓22日在華盛頓特區的一個火車站接受CNN的秘密訪問時表示，白宮在他的推特帳號上有加上外掛程式，「他們在應用程式上加了外掛，推特公司並沒有安裝這個外掛」。但是波頓並沒有說明是什麼樣的外掛程式，也沒有談到未來是否會在彈劾案中出席作證。

有知情人士透露，推特告訴波頓團隊，波頓的帳號被安裝了某種外掛程式，但不清楚外掛程式的功能是什麼，這可能跟總統紀錄法（presidential records act）有關，如果是基於這個原因，安裝外掛程式是合理的，不過在他9月離開白宮之後，就應該解除這個外掛程式，安裝外掛程式建議是由推特公司提出的，幫助波頓團隊獲得相應的權限，得以重置密碼並且設置2步驟安全驗證。

一名白宮高級官員告訴CNN，白宮沒有凍結波頓的私人推特帳號，也沒有這樣的技術可以做這種事。

▲白宮發言人葛莉珊（Stephanie Grisham）。（圖／路透）



白宮新聞秘書葛莉珊（Stephanie Grisham）卻在這個議題上撿到槍，接受福斯新聞訪問表示，這是波頓在白宮期間使用的個人帳號，她對此一無所知，以她父親為例，某些高齡長輩可能不太了解，這時候需要做的是聯繫推特，詢問如何在忘記密碼的情況下重設密碼。

推特公司方面則拒絕對這個議題表示評論。

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