外銀對貿易戰做3大情境分析　最糟大陸經濟成長率估跌至5.1%

▲中美貿易衝突未解，外銀推估最有可能出現3種情境。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者紀佳妘／台北報導

中美貿易戰尚未明朗化，外銀推估可能出現3種情境，若美國12月暫停對大陸加徵關稅，甚至9月已加徵關稅也取消，大陸經濟成長率可望回升至6%，另一種則是明年3月前，若全面取消加徵關稅，經濟成長率則可望回升至6.3%，不過最後一種是雙方談不攏，大陸經濟成長率恐跌至5.1%。

瑞銀投資銀行發布最新大陸經濟預測，而該預測的風險主要來自於中美貿易談判前景的高度不確定性。瑞銀亞洲經濟研究主管首席大陸經濟學家汪濤分析，目前基準情景假設是「第一階段」貿易協議簽屬後，美國將繼續擱置原定10月加徵的額外關稅，但仍將於12月對1,600億美元大陸出口額外加徵15%的關稅。

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汪濤指出，若持續加徵關稅和貿易摩擦不確定性應會拖累大陸出口和經濟增長，而當地政府採取寬鬆貨幣政策，將有助於2020和2021年經濟成長率分別穩定在5.7%和5.6%。

中美貿易摩擦若沒有進一步緩解，汪濤認為，大陸有可能會接受6%以下的經濟成長率，以避免受到信貸寬鬆和房地產的刺激，影響中期金融系統穩定性。

展望明年，財政政策仍屬溫和擴張、信貸脈衝小幅轉正，以及人民幣匯率大致回穩，預計央行再降准100個基點，人民幣對美元匯率在2019、2020、2021年底分別穩定在7.1、7.2、7.2左右；如果計畫於12月加徵關稅暫停執行，瑞銀認為2019年內將不會再降准，人民幣對美元匯率也將低於7。

無論中美貿易談判進展如何，瑞銀認為大陸都將擴大市場開放，加強智慧財產權保護，推動更多結構性改革。儘管整體經濟放緩，使得消費增長有所走弱，但預計消費和服務業占GDP的比重均將持續上升。此外，美國對大陸的科技出口限制可能會促使大陸進一步加大研發和科技投入，進而帶動產業價值鏈升級。