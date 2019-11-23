教宗訪日訴求廢核武　首度「個別」致意中港台：為人民禱告

▲教宗方濟各今訪日。（圖／路透）

記者林瑩真／編譯

時隔38年，現年82歲的羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）訪問日本，23日上午從泰國出發，預計晚間6時抵達日本羽田機場，前往原爆地長崎市與廣島市進行演說，希望廢除核武器，同時為犧牲者默哀。

綜合日媒報導，上一次羅馬教宗訪問日本是1981年的若望保祿二世（Pope John Paul II），如今方濟各就任教宗，一直希望世界廢除核武器，因此決定前往原子彈轟炸的長崎市與廣島市，除了為犧牲者默哀外，也要向世界傳達和平訊息。

方濟各預計待在日本4天3夜，24日前訪問長崎市與廣島市；25日則在東京都內與德仁天皇會面，之後則有與日本首相安倍晉三的會談預定；26日前往上智大學後才會離開日本。

此次方濟各訪問日本是以「守護所有的生命」的主題，因此東京巨蛋將舉行數萬人規模的彌撒外，也會在東京與東日本大震災的被害者會面。

▲教宗也相當注意香港反送中運動。（圖／路透）

另外，方濟各從泰國前往日本，將搭乘泰航專機飛越兩岸三地領空，按照教廷國際禮儀慣例，方濟各也分別向飛經的國家：泰國、寮國、越南、中華人民共和國、香港、中華民國發電致意。

特別的是，方濟各這次分別向中國、香港及台灣單獨發電致意，顯示教宗「務實看待」兩岸的政治情況，也從未忽視香港的「反送中」抗爭運動。

方濟各教宗對中國、香港及台灣的電文大同小異，他會為中國的國家與人民禱告，祈求上主賜予和平喜樂；他為林鄭月娥和香港人民禱告，祈求全能的上帝賜福他們一切安康與和平；至於台灣，則是向總統蔡英文與台灣人民致以誠心的問候，他保證將為蔡英文和所有台灣人民禱告，祈求上主以豐盛神聖的祝福，賜予台灣和平。

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